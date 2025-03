Adiós al alcalde extremeño más veterano

Celestino J. Vinagre Lunes, 30 de enero 2023 | Actualizado 31/01/2023 10:31h. Comenta Compartir

Si ser alcalde, y más de un pueblo, implica serlo las 24 horas de los 365 días del año, para saber cuántos días con sus ... correspondientes noches va a acumular Miguel Ruiz Martínez al frente del Ayuntamiento de Higuera la Real hay que echar mano de la calculadora. Es alcalde de ese municipio de la Sierra Suroeste pacense desde hace 38 años y desde 1985 hemos tenido ocho años bisiestos más otros 30 normales. El socialista Miguel Ruiz dejará de ser alcalde el 17 de junio. Toda una noticia en la política local extremeña. «No, no me lo preguntes que me mareo», dice, entre carcajadas, cuando se le cuestiona si tiene la suma de los días que alcanzará como regidor.

La persona que más tiempo lleva al frente de una Alcaldía en Extremadura se retira. Lo hará tras 14.290 días con el bastón de mando en sus manos. Ruiz no se presenta a las elecciones local del 28 de mayo. Lo hace con un bagaje espectacular y un apoyo de sus vecinos de Higuera la Real (2.216 habitantes) a prueba de urnas: nueve mayorías absolutas cosechadas (con entre 8 y 9 concejales sobre 11 posibles), con entre el 72 y el 75% de los votos en cada votación. Casado y con dos hijas, una médica que está terminando el MIR en Cáceres y otra protésica dental en Sevilla, llegó de casualidad a la Alcaldía higuereña cuando tenía 26 años. La va a dejar sin cumplir los 64 (los hace en octubre próximo). Iba para ingeniero técnico agrícola pero no le dio tiempo a ejercer esa profesión. En las elecciones de 1983 fue número dos en la lista que encabezaba Juan Alfonso López, que se ganaba la vida como maestro. «Él llevaba tiempo buscando otro destino. Y en 1985 le salió ir a trabajar a El Viso (Sevilla). Me dijo que se iba. Dejaba la Alcaldía. El 5 de septiembre se celebró el pleno por el que se me nombró alcalde», relata. «Fue sin querer. Yo estaba en el campo, con el ganado que tenía mi padre, recién terminada la mili. En la vida pensé ser alcalde y menos por tanto tiempo», señalaba ayer a HOY. Estuvo en Mérida, en la sede de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), de la que es su secretario general desde 2016. Antes ha sido diputado provincial, presidente de la mancomunidad Sierra Suroeste y del grupo de desarrollo local Adesur. Cambios Hasta 2019 no tenía decidido que esta vez sí iba a ser su última legislatura. «Me he sentido muy querido y respetado por mis vecinos, no he tenido problemas ni un ambiente de crispación como se vive en otros pueblos. Y siempre tenía un proyecto entre manos. Al final, esto de ser alcalde te engancha y nunca ves el momento de desenganchar», agrega. Cuenta que cuando asumió ser primer edil, en su pueblo casi todas las calles eran de tierra, no había red de saneamiento, tenían problemas de abastecimiento de agua y apenas había empleados municipales. Hoy maneja un Consistorio con una decena de trabajadores estables, un presupuesto anual de tres millones y con más de dos millones de euros de superávit en los bancos. Ruiz señala que en su periplo como alcalde está especialmente satisfecho no solo de haber dotado a su pueblo de servicios básicos sino de construir un polígono industrial de 200.000 metros cuadrados en el que hay empresas con 300 trabajadores en sus plantillas. Gestionado por una empresa pública municipal, se ha ampliado en cuatro ocasiones. Está junto a la N-435, a cuatro kilómetros de Fregenal de la Sierra. Además, Ruiz impulsó una residencia de ancianos para 19 personas. En unas semanas se va a iniciar la construcción de otro centro para 38 residentes, de mayor y menor grado de discapacidad. «Pero esta obra ya no la veré terminada», indica. La frase «Al final, esto de ser alcalde te engancha y nunca dejar de ver el momento de desenganchar» Miguel ruiz martínez Alcalde de Higuera la Real El regidor higuereño no considera que deba fijarse limitación de mandatos por ley para ejercer como cargo público. Dice que la voluntad de servicio a la ciudadanía y la respuesta de esta al trabajo desarrollado debe ser la única manera de saber «si hay que seguir o no adelante, además, claro está, de las cuestiones personales de cada uno». Señala que su mujer, que tuvo cáncer hace cinco años, ha sido un apoyo fundamental durante estas cuatro décadas. Su enfermedad, de la que se ha recuperado, y la pandemia han sido los momentos más complicados pero «todo ha salido bien y con ganas, que es lo fundamental». El sábado pasado, en un mitin, Ruiz avaló a Juan Ramón Luna al frente de la candidatura del PSOE local. Lleva tres legislaturas junto a él como primer teniente de alcalde. «Espero que sea la persona a la que le entregue el bastón de mando el 17 de junio. Luego me iré a casa. Y a trabajar para la Fempex (seguirá siendo su secretario general al menos seis meses más) y un rato al campo», finaliza. Ampliar José Antillano, alcalde de El Carrascalejo. javi cintas José Antillano y Manuel Díaz, 32 años al frente de El Carrascalejo y La Albuera En 2019, Amador Álvarez, de 74 años, dejó de ser alcalde (PP) del municipio cacereño de Carrascalejo (230 vecinos). Lideraba el listado de regidores con más años de servicio a cuestas en la región. Álvarez estuvo 40 años al frente del ayuntamiento de este pueblo de la mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara. José Antillano, alcalde (Independiente) de El Carrascalejo, al lado de Mérida, y Manuel Díaz, regidor de La Albuera, serán ahora, tras las retiradas de Álvarez y Miguel Ruiz, en junio, el político local extremeño más veterano. El Carrascalejo tiene 90 habitantes censados. A punto de cumplir 79 años, Antillano lleva en la Alcaldía desde 1991: 32 años. La misma cantidad de años como primer edil lleva Díaz en La Albuera (2.100 vecinos, al lado de Badajoz) aunque es más joven que su colega de El Carrascalejo. Manuel Díaz tiene 57 años. En la lista de regidores con más años con el bastón de mando aparecen entre otros, Félix Díaz (PP), de Rebollar (220 vecinos, Valle del Jerte), que acumula 28 años; Álvaro Arias (PP), de Valdefuentes (1.100 habitantes, mancomunidad de Montánchez), con 20 años en el cargo, al igual que Juan Antonio Barrios (PP) en Fuente del Maestre (6.650, comarca de Zafra); Antonio González Torres (PP) en Peraleda del Zaucejo (530 vecinos, Campiña Sur) o Francisco Trinidad (PP) en Torremejía (2.230 vecinos, Tierra de Barros).

Higuera la Real