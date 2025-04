La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Extremadura

Rubén Bonilla Badajoz Sábado, 15 de junio 2024, 18:00 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

Última quincena de junio y aún no se pueden guardar los paraguas. Dice el refrán que 'hasta el 40 de mayo no te quites el sayo', es decir que hasta el 9 de junio no hagas el cambio de armario y mantén a mano algo de abrigo. Pues bien, parece que este año el dicho popular se alarga y hasta el 50 de mayo vamos a tener que tener algo de fresco para las fechas en las que nos encontramos y lluvias, poco generosas, generalizadas en la región debido a una vaguada atlántica.

Antes, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo se espera que se superen los 30 grados en tanto en la provincia pacense como en la cacereña. Habrá cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas. Los vientos soplarán del oeste y noroeste flojos, algo más intensos por la tarde.

El inicio de semana llegará con subida en los termómetros, que alcanzarán los 33-34 grados en puntos de las Vegas del Guadiana y se elevarán hasta los 32 también en la provincia de Cáceres en ciudades como Plasencia. La Aemet prevé para lunes cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, y aumentando la nubosidad al final del día en el noroeste. Las rachas de viento soplarán del suroeste al oeste.

Chubascos y tormentas

Al día siguiente, el martes, habrá un descenso notable de las temperaturas y ya las máximas no superarán los 28 grados en la región extremeña. Según la previsión, el día arrancará con cielo poco nuboso a nuboso con lluvias y chubascos, que pueden ser localmente moderados en el norte, y ocasionalmente fuertes y con tormenta, tendiendo a intervalos nubosos de oeste a este, debido a la llegada de una DANA próxima a la Península. No habrá variedad en el viento, que seguirá del suroeste y oeste.

El miércoles la inestabilidad del martes en el norte de la región será generalizada en toda Extremdura. De este modo, habrá intervalos nubosos a cielo nuboso con con lluvias y chubascos, que pueden ser ocasionalmente fuertes y con tormenta en cualquier punto. Las temperaturas seguirán en descenso y las máximas no superarán los 23-24 grados. Las rachas serán del suroeste.

El jueves, todavía con un amplio margen de incertidumbre, es probable que en Extremadura todavía se vea afectada por la vaguada atlántica que provocará que tengamos cielos muy nubosos en la Península. Se esperan chubascos y tormentas en la mitad norte peninsular, que dejarán mayores cantidades de precipitación en el norte de Galicia, área cantábrica y Pirineos. No se descartan precipitaciones en la mitad sur peninsular, con un carácter más débil y disperso.

Subida de temperaturas

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés) señala que tras el paso de la borrasca atlántica llegarían a la región las altas temperaturas. Así, por ejemplo Badajoz, situada en las Vegas del Guadiana, alcanzaría los 35 grados el sábado y los 39º ya el domingo. Este mismo modelo apunta a que el lunes ya se superarían los 40 grados en la capital pacense.