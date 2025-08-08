El Gobierno estudia usar hidrógeno verde en tres tramos extremeños de tren

El Gobierno quiere estudiar si vale la pena desde el punto de vista social o económico electrificar las líneas del tren en España que ... aún no lo están. Por eso ha iniciado lo que se llama una consulta preliminar al mercado para que los distintos operadores del sector ferroviario (Renfe y empresas privadas como Ouigo) planteen sus alternativas, entre ellas, la de usar baterías de hidrógeno verde.

Estas propuestas se analizarán en un primer momento en seis tramos de tren españoles, de los cuales tres pasan por Extremadura. Son los que unen Cáceres con Valencia de Alcántara, Zafra con Huelva y Mérida con Los Rosales (Sevilla). Las otras tres son Ávila-Salamanca, Torralba-Soria y Huesca-Canfranc.

Como detalla la documentación que ha hecho público el ministerio, «se trabaja en establecer un escenario futuro de la red ferroviaria de interés general en lo relativo a la electrificación».

Según el departamento que dirige Óscar Puente, en la actualidad hay un 33% de la longitud total de la red (aproximadamente 5.180 km) que se encuentra sin electrificar, y se pretende analizar la conveniencia de la electrificación de las distintas líneas o tramos que no están electrificados.

«Como resultado de este análisis, habrá determinados tramos o líneas en los que la electrificación puede resultar socioeconómicamente no recomendable al no obtener suficientes retornos que justifiquen la inversión, ya sea por cuestiones técnicas (orografía compleja, menor densidad de tráfico, impacto ambiental…), sociales (densidad y dispersión poblacional), ambientales y/o económicas», explicita el informe.

Otro argumento para llevar a cabo este estudio es que el Gobierno español se ha comprometido con la Comisión Europea a incluir en su estrategia una planificación de la electrificación «para la eliminación o reducción de las circulaciones de material rodante con tracción mediante combustibles fósiles –o cualquier otra alternativa al uso de material rodante de tracción diésel–, en una serie de líneas actualmente no electrificadas» para cumplir las normas de la UE en materia climática y medioambiental. Este proceso «es un paso clave para abrir el proceso a todo el sector industrial, dar voz a los fabricantes e incorporar sus conocimientos al diseño de las soluciones más eficientes y realistas», alineadas con los principios climáticos y medioambientales de la Unión Europea, añade el ministerio.

Las operadoras que presenten sus propuestas deben estudiar cuatro posibles opciones. En primer lugar, el uso de celdas de combustible de hidrógeno verde para la generación de electricidad que alimente motores eléctricos.

En segundo lugar, se plantea usar trenes dotados con baterías que se recarguen en tramos de vía que tengan catenaria y luego puedan usar las baterías en zonas en las que no haya electrificación.

La tercera opción es la tracción híbrida; es decir, trenes con tracción combinada entre eléctrico y batería o hidrógeno) y que la vía esté electrificada en algunos puntos estratégicos, como estaciones o desniveles pronunciados.

Finalmente, la cuarta opción es el uso de biocombustibles, como biodiésel, etanol o combustibles sintéticos en motores diésel adaptados.