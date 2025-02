Bomberos: «En Acenorca hay zonas tan dañadas que no podemos entrar en ellas»

«Nuestros trabajadores no quedarán desamparados». Con los camiones de bomberos a sus espaldas y el aire oliendo a quemado, es el mensaje que este martes lanzó el presidente de Acenorca, la cooperativa aceitunera de Montehermoso que el lunes por la tarde sufrió un incendio ... que ha destrozado buena parte de sus instalaciones. Se ha salvado el patio donde descargan los camiones, por lo que «la campaña va a seguir como el día antes» del suceso, aseguró también José Antonio González, que habló con un nudo en la garganta, haciendo esfuerzos para no llorar.

«Dentro de nada volverán los camiones», decía el responsable a la una de la tarde de este martes. Y eso ocurrió: al poco, uno hasta arriba de aceitunas cruzaba la enorme puerta de la industria, para devolverle al sitio algo de la normalidad perdida, aunque ese vehículo tuviera que abrirse paso entre camiones de bomberos y su conductor se extrañara al ver a las cámaras grabándole y haciéndole fotos.

Ampliar Bomberos del Sepei, junto a la zona más afectada por el fuego. Andy Solé

En esas mismas puertas vigiladas por la Policía Local se habían ido concentrando a lo largo de la mañana trabajadores de esta industria ubicada en un esquina del polígono industrial de la localidad cacereña, una de las más pobladas de la provincia (5.666 habitantes) y que tiene en Acenorca a su empresa más grande. Vende en España, en varios países europeos, en Rusia, Estados Unidos e incluso en Colombia, México o Panamá, el año pasado transformó 18 millones de toneladas de aceitunas y facturó 36,5 millones de euros.

La integran quince cooperativas, y emplea a 120 personas contando las que se contratan para las épocas de más trabajo, como es el caso de estos días, en los que se desarrolla la campaña. La mayoría de sus empleados son de Montehermoso, pero también los hay residentes en poblaciones cercanas como Carcaboso, Plasencia, Coria, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Aceituna o Pozuelo de Zarzón, entre otros.

Ampliar Trabajos de extinción en la nave afectada, donde se envasan las aceitunas. Hoy

«La empresa nos ha tranquilizado», resumía una joven justo después de terminar esa charla que el presidente les dio junto a la puerta principal, a salvo de las cámaras. Ese encuentro duró unos pocos minutos y terminó con un aplauso de los trabajadores a González, que este martes insistió en lanzar un mensaje tranquilizador. Por un lado, a la plantilla, y por otro, a agricultores, cooperativistas y clientes de la empresa, que a finales de año celebrará su cuarenta aniversario.

Ampliar La consejera de Agricultura Mercedes Morán y Benigno Ramos, jefe de guardia del Sepei. Andy Solé

Los preparativos de ese cumpleaños, claro está, se han aparcado. «Es un día triste para Montehermoso y para Extremadura», lamentó José Antonio González después de agradecer «la ayuda inestimable de los bomberos y la Cruz Roja». «En estos casos, lo importante es que no haya daños personales, y aquí por suerte no los hemos tenido», contextualizó el presidente antes de afirmar que no han tenido tiempo de cuantificar los daños.

Pendientes de cuantificar los daños

Serán muy cuantiosos. Eso sí que se sabe ya. «Hay zonas que han quedado tan mal que ni siquiera podemos entrar en ellas, porque están llenas de hierros retorcidos», explicaba este martes Benigno Ramos, jefe de guardia del Sepei, el servicio de bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres.

Camiones de los parques de Cáceres, Plasencia, Coria y Valencia de Alcántara han trabajado en el lugar desde poco antes de las seis de la tarde de este lunes, cuando se dio la alerta por fuego. En ese momento había unas cincuenta personas trabajando. Todas fueron desalojadas. Al llegar a la industria, los bomberos se encontraron con un incendio ya bastante avanzado. Y lo que es peor: que crecía por una zona a la que no podían acceder. En algunos puntos de la nave afectada llegaron a alcanzarse temperaturas cercanas a los ochocientos grados centígrados.

Ampliar Policía Local, Cruz Roja, Bomberos y trabajadores de la cooperativa, en la industria. Andy Solé

Se cree que la chispa inicial saltó en el tejado, donde se estaba haciendo unas soldaduras, aunque el origen pudiera también estar relacionado con el sistema de aire acondicionado. Tras la cubierta metálica hay una capa de lana de roca, un material que destaca por sus propiedades ignífugas, y bajo este se encuentra el cableado, que en gran medida cayó al suelo derretido.

Tras varias horas de pelea contra las llamas y una madrugada sin apenas descanso, el fuego quedó controlado pero no extinguido, por el riesgo de reactivaciones. «El peligro –explicaba el jefe de guardia este martes– es que en algún punto caliente surja un pequeño foco y evolucione hacia alguna zona no afectada y a la que no podemos acceder».

Lo explicaba Benigno Ramos justo después de dar el parte de situación a Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que llegó al lugar pasadas las dos de la tarde. Morán agradeció el trabajo de los bomberos y demás cuerpos participantes en la extinción, transmitió a Acenorca y a los vecinos de Montehermoso el apoyo de la Junta, y afirmó que «empresa, aceituneros, cooperativas y todos los perjudicados cuentan con el respaldo de las administraciones para sacar adelante esta campaña».

El presidente de la Diputación

También visitó las instalaciones Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, acompañado por Alberto Ortega, diputado responsable del Sepei.

«Los agricultores pueden estar tranquilos: su aceituna se va a recoger», dejó claro el presidente de la cooperativa, donde este martes ya no había humo pero sí inquietud y pena entre los trabajadores. «Es triste», coincidían tres jóvenes que preferían no hablar más sobre un asunto que la localidad ha vivido con preocupación. «Mi marido no ha dormido en toda la noche», comentaba una mujer a las puertas de la empresa, donde se reunieron los empleados de esta industria dedicada principalmente a la elaboración de aceitunas de mesa. También hace aceites, alguno de ellos premiados en distintos concursos. Tiene varios centros de tratamiento y producción, lo que en estos momentos le ayudará a atender la demanda de cooperativistas y clientes.

Ampliar Trabajadores de Acernoca reunidos junto a la puerta principal de la cooperativa montehermoseña. A. Solé

«En estos momentos –explica la empresa–, está trabajando un comité de gestión para la toma de las primeras decisiones, con el objetivo de superar lo antes posible esta situación, y con el pensamiento puesto en la planificación para reconstruir la planta de Montehermoso». «A pesar de la desgracia, hay que destacar que nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y la eficiencia sigue siendo inquebrantable, y que nos esforzaremos al máximo para restaurar completamente, y cuando antes, la actividad en Montehermoso».

«Una parte de la plantilla va a seguir trabajando en la recepción de aceitunas, y la otra parte se empleará en otras funciones, pero no se quedarán desamparados», decía este martes José Antonio González con la voz quebrada. Él lleva en Acenorca 22 años, los últimos seis como presidente. «En este tiempo –cuenta–, he vivido épocas grises, y épocas oscuras, y esta es una página negra de Acenorca que nos ha tocado vivir».