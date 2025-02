Acenorca retoma la recepción de aceituna con normalidad tras el incendio

R. H. Martes, 10 de octubre 2023, 17:33 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

La zona de recepción y los almacenes de la empresa Acenorca no se han visto afectados por el fuego que se declaró este lunes en sus instalaciones y están «intactos», lo que permite mantener la operatividad y «reafirma nuestro compromiso con los agricultores», ha asegurado ... la compañía este martes. Desde mediodía se ha podido restablecer la corriente eléctrica en esta área y emprender la actividad de recogida de aceituna con total normalidad. No obstante, según el jefe de bomberos que participa en el operativo, «hay zonas tan dañadas que no podemos entrar en ellas».

La empresa señala que gracias a disponer de varios centros de producción puede mantener la actividad y el suministro en estos momento. «Este enfoque nos permite asegurar a nuestros clientes y colaboradores que continuaremos cumpliendo con nuestras responsabilidades como proveedores en la presente campaña», subraya Acernorca en un comunicado de prensa. Noticias relacionadas Sucesos Máxima preocupación en Montehermoso por el incendio de Acenorca, su industria más importante Ana B. Hernández Presidente de Acenorca: «Nuestros trabajadores no quedarán desamparados» Antonio J. Armero La consejera de Agricultura traslada a Acernorca el apoyo de las administraciones tras el incendio R. H. Según indica, en estos momentos un comité de gestión trabaja para la toma de las primeras decisiones para superar lo antes posible la situación y planificar la reconstrucción de la planta de Montehermoso. Este comité está manteniendo las comunicaciones con los empleados con el objetivo de transmitir un mensaje de calma. «El empleo y recuperar la actividad es nuestro objetivo prioritario», destaca la empresa. En la planta trabajan en la actualidad 120 empleados con una capacidad de producción de más de 18 millones de kilos de aceitunas en la sección de envasado (datos de la pasada campaña), que es la que se ha visto afectada por el fuego. Imágenes del incendio en la nave de Acernoca. ANDY SOLÉ «Queremos agradecer especialmente a todos los efectivos del cuerpo de bomberos que han participado y participan en la extinción de las llamas, así como a los efectivos de Cruz Roja que les han provisto de agua y comida durante toda la madrugada», resalta la compañía, que también agradece las muestras de apoyo de vecinos, agricultores e instituciones. «A pesar de la desgracia, destacamos que nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y la eficiencia sigue siendo inquebrantable, y que nos esforzaremos al máximo para restaurar completamente, y cuanto antes, la actividad en Montehermoso», remarcan. Por último agradecen «el apoyo y la confianza» de los medios de comunicación. «Estamos convencidos de que, con la colaboración de nuestra valiosa comunidad, superaremos este desafío y emergeremos más fuertes que nunca», concluye la empresa.

