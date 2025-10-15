HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de voluntarios organizando la comida en el Banco de Alimentos de Badajoz. J. V. Arnelas

Casi 100.000 extremeños viven con menos de 644 euros al mes

Son personas que están en la pobreza severa y la cifra sitúa a esta comunidad autónoma a la cabeza del país, según el Informe Arope 2025

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Casi cien mil extremeños viven con menos de 644 euros al mes, es decir, están en la pobreza severa. Son el 9,3% de ... la población de esta comunidad autónoma, lo que la sitúa a la cabeza del país según los datos que se extraen del Informe Arope 2025, que analiza la situación de esta región y que ha presentado EAPN Extremadura, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

