Casi 100.000 extremeños viven con menos de 644 euros al mes

Casi cien mil extremeños viven con menos de 644 euros al mes, es decir, están en la pobreza severa. Son el 9,3% de ... la población de esta comunidad autónoma, lo que la sitúa a la cabeza del país según los datos que se extraen del Informe Arope 2025, que analiza la situación de esta región y que ha presentado EAPN Extremadura, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La tasa de pobreza se mantiene en el 27,5% y asciende al 32,4%, unas 340.000 personas, la población extremeña que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque la cifra mejora 0,4 puntos respecto al año anterior, Extremadura sigue siendo la tercera comunidad con mayor tasa Arope de España, solo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha.

Se trata de un indicador de la Unión Europea que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, basándose en tres criterios: riesgo de pasar por esa situación, privación material severa y baja intensidad de trabajo en el hogar.

Una persona se incluye en la tasa Arope si cumple al menos uno de esos aspectos: riesgo (personas con una renta por debajo del umbral de pobreza), privación material y social severa (no pueden permitirse al menos 7 de los 13 ítems de consumo básicos definidos por la UE) y baja intensidad en el empleo (personas que viven en hogares donde el trabajo efectivo en los últimos 12 meses fue muy bajo).

Teniendo en cuenta esos aspectos, aunque algunos indicadores muestran una ligera mejoría, «los resultados siguen siendo preocupantes, pues uno de cada tres extremeños continúa en situación de pobreza o exclusión social», según apunta EAPN Extremadura.

Dificultad para llegar a fin de mes

Detrás de estos datos hay miles de hogares que viven con angustia cotidiana para poder comer, pagar la luz o calentar su casa en invierno. De hecho, la mitad de los extremeños (49,5%) afirma tener dificultad o mucha para llegar a fin de mes.

En concreto, el 37,9% no puede hacer frente a gastos imprevistos, el 36,7% no puede permitirse una semana de vacaciones al año, el 3,4% no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, el 18,4% no puede mantener su vivienda caliente en invierno y el 11,2 % ha sufrido retrasos en el pago de facturas o préstamos.

La vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores de empobrecimiento en Extremadura. Las personas que viven de alquiler a precio de mercado tienen una tasa Arope del 41,3%, una pobreza del 38,2 % y una pobreza severa del 14,9%. En contraste, quienes residen en una casa en propiedad tienen una tasa Arope del 29,5%.

La renta media por persona en Extremadura es de 12.421 euros anuales, casi 2.400 menos que la media nacional

La falta de vivienda asequible y la pobreza energética están generando una nueva desigualdad habitacional, que afecta sobre todo a jóvenes y familias con sueldos bajos. La renta media por persona en Extremadura es de 12.421 euros anuales, casi 2.400 menos que la media nacional.

En cuanto a la población por edad, el informe hace hincapié en los niños. Destaca que el 35,3% de los menores de 18 años vive en riesgo de pobreza o exclusión. Además, la tasa asciende al 31% en los jóvenes de 18 a 29, lo que suponen casi diez puntos más que el año anterior. «Esto significa que nuestras generaciones más jóvenes están empezando su vida en precariedad, sin oportunidades reales de emancipación ni acceso a la vivienda», apunta EAPN.

Respecto a las personas mayores, la situación también preocupa. Los jubilados presentan una tasa de pobreza del 21,4 % y una pobreza severa del 3,3 %, «lo que demuestra que la protección social no siempre garantiza una vida digna», añade EAPN. «A pesar de la estabilidad relativa de las pensiones, las mínimas siguen por debajo del umbral de pobreza«, insiste.

Pobres pese a trabajar

El empleo es otro de los factores que tiene en cuenta este informe, que indica que más de 87.000 extremeños, aun teniendo trabajo, no consiguen generar ingresos suficientes porque trabajan de forma temporal, parcial o inestable.

De hecho, el 10,6 % de la población entre cero y 64 años vive en hogares con baja intensidad de empleo, un aspecto que sufren más la mujeres, un 11,3% frente al 9,9 % de los hombres.

El estudio también alude al efecto del Estado del bienestar. Sin prestaciones públicas como pensiones, subsidios por desempleo o el Ingreso Mínimo Vital, la tasa de pobreza en Extremadura se dispararía hasta el 52,7%, y no se situaría en el 27,5% como actualmente.

«Las políticas de protección social funcionan, pero necesitan mayor cobertura, suficiencia y equidad. Por eso, desde EAPN Extremadura defendemos la necesidad de reforzalo, con una política fiscal justa y progresiva, capaz de redistribuir la riqueza y de garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan», ha indicado Sebastián González, presidente de EAPN Extremadura, que ha abogado por «un sistema fiscal equilibrado, donde quienes más tienen aporten más».

Incide en que «Extremadura ha mejorado su Producto Interior Bruto y reducido el desempleo, pero el crecimiento económico no se traduce en bienestar para toda la población». Asegura que «la desigualdad, la precariedad laboral y el acceso a la vivienda siguen lastrando la calidad de vida de miles de personas». Concluye que «se necesita un Estado del bienestar sólido y eficaz, que no solo proteja, sino que redistribuya oportunidades y garantice derechos».