Uno de cada tres extremeños vive en riesgo de pobreza o exclusión social

En Extremadura cuatro de cada diez personas no pueden afrontar gastos imprevistos y tampoco pueden irse una semana de vacaciones al año. Además, uno de ... cada cuatro extremeños no puede mantener en su casa la temperatura que desee. Un dato positivo es que solo son dos de cada cien los que no pueden permitirse tener un coche o dos pares de zapatos en condiciones.

Todas las afirmaciones anteriores forman parte de una lista de 13 ítems que ayudan a componer una estadística cuya conclusión es que un tercio –el 32,8%– de la población de Extremadura vive en riesgo de pobreza o exclusión social. En términos absolutos, salen unas 346.000 personas, 44.000 menos que el año anterior. Para poner este dato en perspectiva hay que saber que, aplicando la misma metodología, en España están en riesgo de ser pobres o excluidos socialmente una cuarta parte de la población, el 26,5 %. El informe es de octubre de 2024, recoge los datos referidos a 2023 y de manera regionalizada lo elabora la Consejería de Economía, Empleo y Transformación digital de la Junta de Extremadura bajo el título 'Análisis de la desigualdad y condiciones de vida en Extremadura'.

Hay que tener en cuenta que medir la pobreza es complejo. Este estudio, contextualizado en una sociedad desarrollada, usa la tasa Arope ('At Risk Of Poverty or social Exclusion', que en inglés significa 'en riesgo de pobreza o exclusión social'), la cual se nutre de los datos de las Encuestas de Condiciones de Vida y la Encuesta de Población Activa (EPA).

La tasa Arope combina tres parámetros. El primero es la dimensión monetaria, en este caso quienes viven con ingresos inferiores al 60% de la mediana, que en España es de 10.989 euros al año por unidad de consumo (8.989 euros en Extremadura). Por debajo del umbral de pobreza a nivel nacional está el 27,6% de los extremeños (usando el umbral regional solo el 17%).

El segundo parámetro es la intensidad en el empleo y aquí el indicador se calcula como el cociente entre el número de meses trabajados por todos los miembros del hogar (de 18 a 64 años, excepto estudiantes de 18 a 24 años) y el número total de meses que podrían trabajar estos miembros. El porcentaje de hogares con baja intensidad de empleo es del 11,1%, siendo el extremeño el cuarto más alto de todas las regiones. Traducido a términos absolutos, en 2023 en Extremadura más de 91.000 personas viven en hogares con baja intensidad de empleo, una cifra que se ha incrementado en 7.861 personas respecto al año anterior.

A lo que se puede o no acceder

Y en tercer y último lugar la tasa Arope analiza la carencia material y social severa a partir de la privación de al menos siete de trece elementos. De esos trece ítems, siete pertenecen al ámbito del hogar y los otros seis atañen a lo personal.

En el primer grupo estarían poder ir de vacaciones al menos una semana al año; permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; mantener la vivienda con una temperatura adecuada; tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; retrasos en el pago de hipoteca, recibo de la comunidad; tener coche; o poder sustituir muebles.

En el segundo grupo figuran cuestiones como poder sustituir ropa estropeada por otra nueva; disponer de dos pares de zapatos en condiciones; poder reunirse con los amigos para comer o tomar algo una vez al mes; poder participar en actividades de ocio; gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo; o poder pagar una conexión a Internet.

En comparación con lo que sucede en el resto del país, la situación en la región es mejor en nueve de estos parámetros porque registra tasas inferiores a la media nacional, destacando en el porcentaje de personas que no pueden disponer de automóvil y en el de las que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

Por el contrario, en Extremadura es peor la situación en el porcentaje de personas que no puede irse de vacaciones al menos una semana al año, no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en casa, no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos o no pueden sustituir los muebles estropeados o viejos.

Respecto a otras comunidades

En Extremadura el índice de riesgo de pobreza o exclusión social es del 32,8 %, si bien ha bajado 4,1 puntos respecto al año anterior. En España esto afecta a uno de cada cuatro pues el índice es del 26,5 por ciento, el cual ha bajado medio punto respecto al año anterior.

País Vasco y Navarra registran tasas notablemente bajas (15,5 y 17,2 respectivamente), entre 9 y 11 puntos porcentuales por debajo de la media del territorio nacional. Por el lado superior aparecen Andalucía (37,5), Canarias (33,8) y Extremadura (32,8). De manera general, en España hay menos pobreza en el norte y en el este.

En cuanto a Extremadura, hay que decir que el actual índice del 32,8 por ciento es el más bajo en los últimos diez años, siendo 2017 el peor de todos, cuando la comunidad registró un 44,9% y fue la comunidad más afectada por el riesgo de pobreza de España.

El informe también habla de pobreza severa. Si rebajamos el umbral de pobreza del 60 al 40% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, obtenemos la tasa de pobreza severa. La Tasa de pobreza severa recoge las personas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40 % de la mediana de renta nacional.

El umbral de renta para considerar un hogar en pobreza severa en 2023 es de 7.326,3 € (610,5€ mensuales) alcanzando la tasa en Extremadura el 10,2%, manteniéndose estable con respecto al año anterior. Esta tasa sitúa a la región como la cuarta más alta, por detrás de Andalucía (12,9 %), Comunidad Valenciana (10,7%) y Castilla-la Mancha (10,4%), y a 1,9 puntos porcentuales de la media nacional, que se sitúa en 8,3%.

En valores absolutos, Extremadura tiene 108.000 personas en pobreza severa, las mismas que el año anterior.