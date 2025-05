Pilar e Irene (Y hoy qué comemos) Jueves, 24 de octubre 2024, 17:48 Comenta Compartir

El lomo a la sal es una receta sencilla y riquísima en la que se cocina un corte de lomo cubierto completamente de sal. Al hornearlo, la sal forma una costra que sella los jugos, logrando una carne jugosa, tierna y llena de sabor.

Puedes servirla caliente o fría. Acompaña la carne con una salsa y quedará estupenda. La combinación de especias puede ajustarse según tu gusto o lo que tengas disponible. Puedes añadir un toque de mostaza en polvo, cayena si prefieres algo más picante, o ralladura de limón para un toque cítrico. Esto le dará un perfil de sabor único a tu lomo.

Este tipo de lomo queda perfecto acompañado de puré de patatas, ensaladas frescas, o una salsa ligera de mostaza o chimichurri. También combina muy bien con verduras asadas.

Si cortas la carne inmediatamente después de retirarla del horno, los jugos internos se perderán. Es clave dejar que repose para que los jugos se redistribuyan dentro de la carne, asegurando un resultado más tierno.

Asegúrate de usar sal gruesa, ya que no penetra en la carne, sino que forma una costra protectora que ayuda a cocinarla de manera uniforme y en su propio jugo. La carne no quedará salada, así que no te preocupes por ello.

1 kg de lomo de cerdo

1 kg de sal para hornear

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de hierbas provenzales (romero, romillo, albahaca…)

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

pimienta Preparación ADEREZAR LA CARNE CON ESPECIAS. En un plato echar todas las especias y mezclar unas con otras. Pasar la carne por la mezcla de especias hasta que quede bien impregnada por todas sus partes. Si lo prefieres, puedes frotar el lomo con un poco de aceite de oliva para que las especias se adhieran mejor. Después, pasa la carne por la mezcla de especias asegurándote de cubrir bien todas sus superficies. Masajea la carne con las manos para que absorba mejor los sabores.

PREPARAR LA SAL. En una bandeja para horno lo suficientemente grande para acomodar la carne, vierte la mitad de la sal gruesa formando una base uniforme. Coloca el lomo aderezado en el centro de la bandeja sobre la sal. Cubre el lomo completamente con el resto de la sal, formando una costra compacta. Es importante que no queden huecos descubiertos para que la carne se cocine en su propio jugo.

COCINAR LA CARNE. Precalienta el horno a 180 ºC (356 ºF). Introduce la bandeja con el lomo cubierto de sal en el horno y cocina durante unos 45 minutos. Si prefieres la carne más jugosa, reduce el tiempo a 40 minutos, o si la prefieres más hecha, aumenta a 50 minutos.

QUITAR LA SAL Y SERVIR. Retira la bandeja del horno y deja que el lomo repose durante unos 10-15 minutos para que se enfríe ligeramente. Rompe la costra de sal con cuidado usando una cuchara o cuchillo. Retira toda la sal de la superficie de la carne y límpiala con un paño de cocina si es necesario. Corta la carne en finas lonchas con un cuchillo afilado y sírvela caliente o fría, según tu preferencia.