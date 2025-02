Cuscús con pollo al Pedro Ximénez

En mi caso, he preparado el cuscús según las instrucciones del fabricante. En una olla he puesto unos 2-3 dedos de agua a hervir y cuando ha comenzado la ebullición he añadido el cuscús. He apagado el fuego, he removido el cuscús para que se empape bien con el agua y lo he dejado aquí durante unos 5-6 minutos. Aunque esto depende del fabricante. Lo mejor es que leas las instrucciones que seguramente vendrán en la caja. Le he añadido un poco de aceite de oliva y lo he puesto de nuevo al fuego para que se haga un poco más. Si ves que le sobra agua lo escurres bien y listo.