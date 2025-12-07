HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bizcocho de naranja casero: receta fácil, esponjosa y con un aroma irresistible

Postre casero sencillo, rápido de preparar y con un sabor rico y suave

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:12

Si hay un aroma que convierte una casa en hogar, es el de un bizcocho de naranja recién horneado. Esta receta es sencilla, rápida y siempre sale bien. Paso a paso conseguirás un bizcocho ultra esponjoso y con un sabor cítrico increíble. Perfecto para desayunos, meriendas o para sorprender sin complicarte. Una receta casera que enamora desde el primer bocado.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    45 minutos

  • Comensales

    10

  • Calorías

    270

Categorías

Repostería casera

Bizcochos

Ingredientes

  • 3 huevos

  • 200 gr. de azúcar

  • 2 naranjas

  • 200 gr. de harina de trigo

  • 60 gr. de harina de almendra

  • 1/2 sobre de levadura

  • 120 ml. de aceite de oliva suave o mantequilla

  • Azúcar glas

Preparación

  • Para preparar el bizcocho de naranja, prepara los ingredientes a temperatura ambiente. Pon el horno a calentar a 180º con calor arriba y abajo.

  • Ralla 2 naranjas. En un bol pon el azúcar con la ralladura y la mantequilla o aceite, bate todo bien.

  • Incorpora los huevos uno a uno.

  • Añade el zumo de 2 naranjas.

  • Mezcla la harina con la levadura, tamiza la harina y ve mezclando con los ingredientes líquidos. Seguido añade la harina de almendra.

  • Prepara un molde, fórralo o úntalo con un poco de mantequilla y espolvorea un poco de harina. Incorpora la masa del bizcocho de naranja al molde, introdúcelo al horno.

  • Cuando el bizcocho esté listo sácalo del horno. Deja enfriar, desmolda.

  • ¡Listo para disfrutar!

