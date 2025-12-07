Bizcocho de naranja casero: receta fácil, esponjosa y con un aroma irresistible
Postre casero sencillo, rápido de preparar y con un sabor rico y suave
Cocinando con Montse
Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:12
Si hay un aroma que convierte una casa en hogar, es el de un bizcocho de naranja recién horneado. Esta receta es sencilla, rápida y siempre sale bien. Paso a paso conseguirás un bizcocho ultra esponjoso y con un sabor cítrico increíble. Perfecto para desayunos, meriendas o para sorprender sin complicarte. Una receta casera que enamora desde el primer bocado.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
30 minutos
-
Tiempo total
45 minutos
-
Comensales
10
-
Calorías
270
Categorías
Repostería casera
Bizcochos
Ingredientes
-
3 huevos
-
200 gr. de azúcar
-
2 naranjas
-
200 gr. de harina de trigo
-
60 gr. de harina de almendra
-
1/2 sobre de levadura
-
120 ml. de aceite de oliva suave o mantequilla
-
Azúcar glas
Preparación
-
Para preparar el bizcocho de naranja, prepara los ingredientes a temperatura ambiente. Pon el horno a calentar a 180º con calor arriba y abajo.
-
Ralla 2 naranjas. En un bol pon el azúcar con la ralladura y la mantequilla o aceite, bate todo bien.
-
Incorpora los huevos uno a uno.
-
Añade el zumo de 2 naranjas.
-
Mezcla la harina con la levadura, tamiza la harina y ve mezclando con los ingredientes líquidos. Seguido añade la harina de almendra.
-
Prepara un molde, fórralo o úntalo con un poco de mantequilla y espolvorea un poco de harina. Incorpora la masa del bizcocho de naranja al molde, introdúcelo al horno.
-
Cuando el bizcocho esté listo sácalo del horno. Deja enfriar, desmolda.
-
¡Listo para disfrutar!