LA OTRA CRÍTICA: Skakeo: Un restaurante para comer en un ambiente desenfadado

ESCARAPUCHE Jueves, 12 de enero 2023, 20:24 Comenta Compartir

Vamos hoy con uno de los locales más exitosos de Badajoz, sobre todo para comer de forma informal y desenfadada a base de raciones. Creo que su éxito se basa en ofrecer una carta de platos bien pensados, correctamente elaborados y a precios realmente excepcionales. Además, el jovencísimo equipo de camareros derrocha amabilidad.

El local está dividido en tres espacios. Uno, decorado con estilo actual, donde se encuentra la barra y varias mesas altas. El segundo, más clásico, es un comedor amplio y cómodo con mesas bajas. Por último, la terraza, muy agradable si acompaña el buen tiempo. Si no lo hace usan una carpa en estado no muy presentable y que cumple a medias su función, a pesar de las diversas estufas que emplean para intentar atemperar el ambiente.

La carta no es muy extensa, lo cual considero que es un signo de buen hacer en cualquier local. Me gusta mucho, además, que permitan la opción de medias raciones en todos los platos. No soy de los que piensan que las raciones son mejores cuanta más cantidad de comida tengan. Por ello, cada vez agradezco más esta opción de tamaño intermedio entre la tapa y la ración, tan habitual en otras ciudades, pero tan poco usuales en Badajoz.

Entre los entrantes, pedimos un par de ensaladas. La primera, de bacalao ahumado, con naranja y vinagreta de aceitunas negras. El bacalao y la naranja son una combinación perfecta y estando en temporada de estos cítricos, esta ensalada no falla. La segunda, fue una ensalada templada de chipirones. Los chipirones, bastante normalitos, y la ensalada, para mi gusto, debido al aliño y a la cebolla caramelizada con azúcar que la coronaba, estaba excesivamente dulce. Aun así, es un plato resultón, es decir, en el que no chirrían ninguno de sus ingredientes y se come con gusto.

Ampliar Carpaccio. ESCARAPUCHE

Además de las ensaladas, de entrantes comimos lo que en la carta aparecía como carpaccio de vaca con parmesano y champiñones a la plancha. No encontré el champiñón y el queso era más un queso tierno que parmesano. Por otro lado, se encontraba aliñado con un exceso de vinagre que opacaba el sabor de la carne. Desgraciadamente, fue un plato fallido. Algo mejor el bacalao dorado que, aunque un poco descompensado ya que faltaba algo de bacalao y sobraba patata, estaba muy jugoso debido a que el huevo no estaba cuajado, que es el secreto de un buen revuelto.

Ampliar Bacalao dorado. ESCARAPUCHE

De pescado elegimos un atún con tartar de tomate y aguacate. El atún, tipo tataki, con el exterior a la plancha, el interior crudo y fileteado en trozos no muy anchos, estaba muy rico y fantástico de punto. La unión con el tomate y el aguacate y el aliño del conjunto remataban perfectamente el plato. De carne comimos una pluma ibérica a la plancha acompañada de unas patatas panadera y una salsa «cítrica» que pedimos que nos la sirvieran en una jarrita aparte para echársela a nuestro gusto. Acertamos con esta decisión, ya que la salsa, más que cítrica era, sobre todo, dulce y habría enmascarado el sabor de la pluma, que estaba muy bien hecha.

Carne y dos ensaladas. ESCARAPUCHE

Con respecto a los postres, no los elaboran ellos, sino que los traen de Setúbal. Pedimos una tarta de San Marcos que no me gustó, ya que tenía exceso de nata que, además, se encontraba congelada. Creo que cualquier pastelería portuguesa más cercana a la frontera les ofrecerían dulces de más calidad y realmente caseros.

Ampliar Postre. ESCARAPUCHE

Con respecto al vino, el clásico de estos locales, es decir, carta corta con referencias clásicas, fundamentalmente, de Ribera del Guadiana y de Ribera del Duero. También se pueden encontrar algunas botellas de La Rioja. Se echan en falta algunas referencias de vino blanco más allá de los recurrentes verdejos y semidulces. La oferta de vinos por copas es bastante corta, en tintos, un par de ellos cuando yo fui.

En resumen, Skakeo es un restaurante en el que se come aceptablemente bien, los puntos de las carnes y pescados suelen ser acertados y la calidad de los productos, si no de primer nivel, es más que aceptable. A eso se le suma un servicio amabilísimo y con ganas de hacer la visita lo más agradable posible. Todo ello lo ofrecen a un precio muy contenido. Quizás tengan que ajustar algunos fallos, ya mencionados anteriormente, pero estas cuestiones no ensombrecen una experiencia que es, globalmente, positiva.

Skakeo Dirección Avenida de Colón, 24

Localidad Badajoz

Teléfono 924 37 16 11

Horario Lunes – Sábado de 12:30 a 18:00 y de 20:30 a 00:00. Domingos cerrado.

Terraza Sí

Temas

Restaurantes

Badajoz