LA OTRA CRÍTICA: El Querido: El templo de la caza en Badajoz

En la calle Somoza Rivera, en el tramo que delimita el parque de San Fernando, existe un buen número de locales que dan vida al núcleo de la barriada de la estación. En el extremo norte, en la esquina con la calle Valladolid es donde se encuentra El Querido, un restaurante que, en principio, no se diferencia en exceso del resto de tabernas de esta calle, excepto por un detalle: es especialista en platos de carne de caza. Este hecho lo convierte en una rara avis del panorama gastronómico pacense, el cual es tan «refinado» que es posible encontrar en casi cualquier lado una gyoza de no sé qué con una salsa de no sé cuántos, pero en el que comer un plato de arroz con liebre se ha convertido en algo más difícil, perdonen la exageración, que encontrar el vellocino de oro.

El Querido es un bar popular, de barrio, con una buena barra donde tomar una cerveza o un vino acompañado de uno de los sabrosísimos aperitivos con los que suelen acompañar a la bebida. Disponen de una terraza cubierta, quizás algo incómoda por el desnivel de la calle, y cuando el tiempo acompaña, también suelen poner varias mesas al aire libre en la calle Valladolid. En el interior disponen de un amplio salón en el que comer en un ambiente algo más recogido. El servicio es afectuoso y cercano, camareros que te hacen sentir como si fueses cliente de toda la vida.

En su carta se encuentran los platos típicos de los locales de la zona: bacalao dorado o a la nata, chocos, calamares, croquetas, diversos cortes de carne de cerdo… que suelen hacer con buen tino. Cabe destacar, entre ellos, el revuelto de setas. Dependiendo de la temporada pueden usar de una variedad u otra. En nuestro caso, fue de boletus, potente de sabor y con la característica textura de esta seta.

Revuelto de boletus, albóndigas de liebre y jabalí con tomate. ESCARAPUCHE

Sin embargo, como contaba al inicio, lo que caracteriza a El Querido son sus platos de caza, servidos casi todos en formato tapa. No aparecen en carta, ya que dependen de lo que puedan suministrarle los distribuidores en cada momento. Cuando fuimos tenían, fundamentalmente, jabalí y venado.

El jabalí lo comimos de dos formas. En primer lugar, en un goloso guiso con higos y pasas, potente de sabor, aunque, quizás, un poco más guisado de la cuenta. El segundo fue en una salsa casera de tomate, mejor guisado que el primero, pero con menos profundidad de sabor.

Ampliar Jabalí con higos y pasas. ESCARAPUCHE

El venado también lo comimos en dos tipos de elaboraciones. Estofado al vino viejo, acompañado por una riquísima salsa de las de mojar pan hasta terminarla. Por último, en pinchito, con unas tajadas de carne muy bien adobadas y con un fantástico punto de plancha. Sabrosísimo y muy recomendable este pinchito, aunque la carne parecía que no estaba cortada a contrafibra y los trozos se encontraban algo más duros de lo que sería deseable.

Ampliar Venado al vino viejo. ESCARAPUCHE

Todos los platos de jabalí y venado estaban acompañados de unas magníficas patatas fritas, limpias y sin restos de aceite.

Ampliar Pinchito de venado. ESCARAPUCHE

Además de los platos de carne de caza mayor también tienen, de nuevo según temporada y disponibilidad, de caza menor. En nuestro caso comimos unas albóndigas de liebre guisadas en una ligera salsa que parecía de tomate y acompañadas de unas patatas cocidas con un chorreón de una salsa que no supe identificar y que no aportaba gran cosa.

Sin duda, El Querido es un restaurante que tienen que visitar. Ya sea porque les guste la caza, o porque no la han probado y quieren hacerlo, o, incluso, aunque no disfruten con ella, seguro que apreciarán los platos de su sencilla carta. Además, con la excusa de ir a comer, aprovechen y visiten la barriada de San Fernando, uno de los barrios más populares y genuinos de Badajoz. No se arrepentirán.

El Querido Dirección Calle Somoza Rivera, 20

Localidad Badajoz

Horario Viernes de 8.30 a 0.30. Sábado de 9.30 a 0.30. Lunes y domingo cerrados.

Teléfono 687 37 12 42

Terraza Sí