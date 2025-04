Abacería Casaseca, un local para disfrutones del producto

ESCARAPUCHE Viernes, 10 de marzo 2023, 22:33 | Actualizado 22:42h. Comenta Compartir

El local que comentamos hoy es la Abacería Casaseca, ubicada en la calle Rafael Lucenqui de Badajoz. El diccionario de autoridades de la RAE ya definió, en 1726, el término abacería como la «tienda donde se vende aceite, vinagre, pescado secos, y otras menudencias». En la actual edición del diccionario la acepción dada es casi idéntica. Quizás llame la atención este preámbulo en una crónica de un local de comida, pero mi natural curiosidad me ha llevado a buscar el origen de la palabra y mi irrenunciable necesidad de comunicar lo que leo, a compartirlo con ustedes. La cuestión es que este local es, exactamente, lo que se definió anteriormente, es una tienda de productos alimenticios, con el añadido, que no contradice la definición, de que buena parte de lo que tienen a la venta puede consumirse allí. En especial, quesos, vinos, chacinas y latas.

Antes de convertirse en esta abacería, este local era una carnicería, inaugurada en 1987, que estaba regentada por el padre de Miguel, el actual dueño. Al hacerse cargo Miguel fue, poco a poco, cambiando su actividad, dándole cada vez más peso a los quesos y chacinas hasta que, 2 meses antes del confinamiento decidió abrir este nuevo negocio. Afortunadamente, y a pesar de este contratiempo, pudieron aguantar la embestida de la pandemia.

Ampliar

El local es agradable, decorado con sencillez y buen gusto. Tienen varias mesas altas, un par de ellas bajas y una pequeña barra. Además, como es una tienda, hay un mostrador sobre una nevera con sus quesos, embutidos y semiconservas. Tienen también varias estanterías en donde muestran el resto de los productos y vinos.

Miguel atiende con profesionalidad. Es la amabilidad personificada, buen conversador y asesora e informa sobre todo lo que ofrecen en la abacería. Es decir, es un ejemplo de lo que debe ser alguien que ama y disfruta de lo que hace, y de lo que uno desearía encontrar en cualquier local de comidas.

En nuestra visita comimos un fantástico queso de cabra curado de quesería Doña Francisca, de Casar de Cáceres. También el queso de pasta blanda carbonero de la quesería Granadilla, de Zarza de Granadilla. Miguel nos recomendó que lo probásemos junto con unas sardinas ahumadas o unas anchoas. Nos decidimos por las segundas, unas magníficas anchoas de la serie oro de Codesa, fábrica de Laredo en Cantabria, que estaban acompañadas de tomate rallado. Efectivamente, la tersura de la anchoa y su ligero salazón armonizaban con la cremosidad y sabor lácteo del queso. Con respectos a las chacinas, nos decantamos por un muy rico lomo de embutidos Marabe, de Valverde de Leganés.

No solo se pueden comer tapas o raciones frías. También ofrecen productos preparados que Miguel calienta y sirve en cazuelas de barro. Aunque tenía latas de La Chanca, de Barbate, una de las mejores conserveras de atún de España, finalmente nos decantamos por los callos gourmet de las conservas Pamplonica. Buenos y melosos callos, bien guisados y acompañados de algo de morro y chorizo. A pesar de ello, me gustan algo más picantes de los que estaban.

Ampliar

Muy bien el apartado de vinos. Se nota el gusto por traer referencias más allá de los habituales. Nos podemos encontrar varios espumosos interesantes, vinos naranjas, verdejos y albariños de calidad… Salvando al bar Miguel, que sigue jugando en este aspecto en una liga superior, en locales de este nivel quizás sea donde haya encontrado la oferta más variada e interesante de Badajoz.

Algunos pensarán que un local de comidas en el que no se cocina no tenga la suficiente categoría. Nada de eso, en Abacería Casaseca actúan con absoluta honestidad, en el que no pretenden trascender ni convertirse en un local de moda. Solo quieren dar de comer de la mejor manera posible, al precio más ajustado que pueden y haciendo felices a los que se acercan a su casa. Y de eso, nada más y nada menos, es de lo que se trata este asunto de la gastronomía.

Temas

Gastronomía

Alimentación

Badajoz