Una pastelería de Badajoz entra en la exclusiva lista de '20 tartas con Solete' de la Guía Repsol La Guía Repsol destaca una pastelería de Badajoz entre sus rincones más dulces

Irene Toribio Jueves, 16 de octubre 2025, 11:49 Comenta Compartir

Más allá de sus productos de dehesa, de ser tierra de buenos vinos y estrellas Michelin, de quesos únicos y cerezas con nombre propio, Extremadura también es dulce. En nuestra región se esconden restaurantes, cafeterías y heladerías que ofrecen productos cargados de personalidad y calidad, y así lo destaca ahora la reconocida Guía Repsol, que reconoce a una pastelería de Badajoz entre sus '20 pastelerías con Solete'.

«Para los más clásicos o los más innovadores, los más golosos o los que solo comen dulce en ocasiones especiales. Guía Repsol selecciona 20 pastelerías con Solete donde comprar una tarta de cumpleaños», anuncian desde la guía.

En un paseo entre Cabezón de la Sal, en Cantabria, y rincones de Zamora hasta Palma de Mallorca se encuentra 'La Galería', en Badajoz. Ubicada en pleno centro de la ciudad, esta pastelería destaca por su gran variedad de tartas. «Es tanta la variedad y el predicamento de las tartas de 'La Galería' que ofrecen la posibilidad de pedir tartas enteras en porciones de diferentes especialidades. Se puede tomar un café o una infusión en su coqueto local mientras te lo piensas: ¿cheesecake de roquefort y pera o bizcocho de manzana y mousse de natillas?», señalan desde Repsol.

Un reconocimiento que vuelve a situar a nuestra ciudad en el mapa y que nos deja chupándonos los dedos mientras recordamos esas tardes de galería.

Temas

Repsol

Badajoz

Extremadura