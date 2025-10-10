Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz Esta pastelería acaba de ganar, un año más, el premio al 'Mejor pastel de nata de Lisboa'

Los pastéis de nata, o pasteles de nata, son mucho más que un dulce: son un emblema de la repostería y la cultura portuguesa, con recetas centenarias que han traspasado fronteras. Y los extremeños lo sabemos bien: a solo unos kilómetros de Badajoz podemos sentarnos en una auténtica pastelería portuguesa y disfrutar de uno de estos irresistibles manjares recién horneados. Aunque lo cierto es que no hace falta salir de España para probarlos, si quieres comerte el mejor pastel de nata de Lisboa (literalmente), tienes que ir a la pastelería Aloma.

«¡Un año más, el mismo sabor a victoria! ¡El premio al Mejor Pastel de Nata volvió a casa! Y, sinceramente… no fue una sorpresa», anuncian orgullosos desde la icónica pastelería lisboeta. «Aquí en Pastelería Aloma trabajamos cada día pensando en lo mejor (¡y en lo más crujiente!)», añaden.

La pastelería acaba de conseguir el premio al mejor pastel de nata y no es la primera vez que recae sobre ellos, algo que los consagra como uno de esos rincones dulces imperdibles de Portugal.

Pasteles cargados de tradición

Los pastéis de nata cuentan con una historia tan dulce como antigua, que se remonta a principios del siglo XIX. Todo comenzó en el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa, donde los monjes y monjas utilizaban yemas de huevo para almidonar sus hábitos, dejando las claras sobrantes. Para no desperdiciarlas, comenzaron a elaborar deliciosos dulces que hoy son un ícono de la repostería portuguesa. Tras la liberalización de los conventos y monasterios en el siglo XIX, la receta original se vendió a particulares y, desde entonces, su secreto sigue cuidadosamente guardado.

Sin embargo, en todo el mundo se pueden encontrar diversas versiones y recetas de este famoso postre, es más, Pastelería Aloma cuenta con locales tanto en Lisboa como en España, concretamente en Madrid.

