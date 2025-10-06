Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz Esta pastelería-heladería de Badajoz se ha vuelto viral por su postre más dulce: hamburguesas de helado

Irene Toribio Lunes, 6 de octubre 2025, 13:46

Donuts, pepitos caseros, tartas, bolinhas... y hasta hamburguesas de helado. 'La Atrevida' se ha convertido en un rincón pacense en el que la creatividad y los sabores inesperados se encuentran, convirtiendo cada bocado en una experiencia viral. Literalmente. No hay quien pase por allí que se resista a comentar este bocado tan dulce: hamburguesas que se convierten en el postre más dulce.

«¿Alguna vez has probado el cielo entre dos rebanadas de pan?», preguntan desde La Atrevida. Y no exageran: sus hamburguesas de helado son justo eso. Un esponjoso pan brioche relleno con el helado que elijas, coronado con una capa de sirope y sellado al calor. ¿El resultado? Crujiente y templado por fuera, frío y cremoso por dentro: un contraste irresistible que está conquistando a todo Badajoz.

«Vimos estos postres en Madrid y quisimos traerlos aquí», nos cuenta Luis, uno de los dueños de esta pastelería, situada en la calle Alconchel de Badajoz. «Buscamos la máquina para hacerlos, que es especial porque calienta el brioche sin derretir el helado, la conseguimos y la verdad es que están riquísimos», añade Luis, que comparte el negocio con su mujer.

Sus hamburguesas heladas se han convertido en la dulce tentación de todo el que pasa por allí, pero su oferta va mucho más allá y las reseñas del establecimiento hablan por sí solas. «Aunque está un poco escondido tienes un amplio surtido de dulces, pasteles y helados, además de panes, refrescos, etc... Pero sobre todo tienes el pan brioche que te lo calientan al momento con una bola de helado en su interior. El pan brioche está riquísimo y el contraste con el helado artesano es original y está para chuparse los dedos, y nunca mejor dicho», escribe uno de sus clientes.

Un bocado dulce y 'atrevido' que está causando sensación hasta en redes sociales. ¿Lo has probado?