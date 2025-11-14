Una noche para soborear Extremadura

El Hotel Zurbarán de Badajoz sirvió el lunes como marco para la celebración de la quinta entrega de los galardones con los que el canal gastronómico de HOY reconoce, cada año, la excelencia en la gastronomía extremeña

No debe haber muchas entregas de premios gastronómicos que permitan que, en poco más de diez minutos, pasen por el escenario el copropietario de un tres estrellas Michelin con dos chavales que han montado un restaurante en un pueblo de 350 habitantes, al aprovechar un local anexo a la sala de conciertos que ya explotaban.

La fotografía final de quienes el lunes pasado se llevaron para sus establecimientos la distinción de los premios En Salsa permitiría hacer una análisis sociológico de la sociedad extremeña a través de sus restaurantes.

La Extremadura rural más inquieta, aquella que se resiste con uñas y dientes en convertirse en España vaciada tuvo como estandarte a los hermanos Hernández Talaván. Los propietarios del estrellado Versátil repitieron la fotografía que, cuatro años antes, se hicieran a pocas semanas de entrar en Valencia en la constelación neumática. Siguiendo su estela, Samu Martín y Pablo Miguel llegaron desde Valdencín para recibir el reconocimiento a su arriesgada Metamorfosis.

La Extremadura más mestiza, aquella que recibe y acoge con los brazos abiertos a quien aporta al progreso de la región tuvo su voz en el acento porteño de Javier Gabisse desde el Acebuche de Zafra y Gianina Cabás del XoDó placentino.

La Extremadura más tradicional se vio representada en Guadalupe Blanco que, en nombre de toda su familia, recogió el galardón concedido al emblema de la cocina regional que ha sido, es y será el Figón de Eustaquio. Sin la longevidad del Figón, pero ya con dos décadas de recorrido a su espalda, Javier García pudo también brindar a su equipo el premio para el pacense Lugaris. El relevo generacional de los clásicos también pasó por el escenario cuando José Miguel Sánchez recibió el premio para el Nardi de Hervás.

La Extremadura más moderna y sofisticada también tuvo su espacio en el atril del hotel Zurbarán para que, tanto el sala como el chef de la Fabiola, y el representante de la saga familiar propietaria de Tupío lanzaran sus alegatos en favor de la buena mesa y el buen servicio de sus casas.

La Extremadura más creativa se hizo visible con fuerza cuando Carlos López Frutos, acompañado de Jara Jiménez, paseó su atrevida estética para agradecer el merecido premio a su original apuesta en El Bar Old School Food emeritense.

