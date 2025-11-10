HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?

Estos son los restaurantes premiados por jurado y público en los galardones de En Salsa

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

Los premios En Salsa los concede un jurado por un lado y por otro el público. Para el jurado, en este 2025 la mejor apertura ha sido Tupío (Miajadas). Por otro lado, en la provincia de Badajoz la mejor cocina creativa ha sido la de Acebuche (Zafra) y la mejor cocina tradicional está en Lugaris (Badajoz). En la provincia de Cáceres el jurado ha premiado como mejor cocina creativa a La Fabiola y como cocina tradicional a El Figón de Eustaquio, mientras que como mejor servicio de sala ha elegido Atrio, los tres en Cáceres.En cuanto a los premios del público, la mejor apertura ha recaído en Metamorfosis (Valdencín, Cáceres), la mejor cocina creativa de la provincia de Badajoz en Old School Food (Mérida), cocina tradicioal la de Macarraca (Villanueva de la Serena), mientras que en la provincia de Cáceres la mejor cocina creativa está en Xo Do (Plasencia) y la tradicional en Nardi (Hervás). En cuanto al mejor servicio de sala, según el público, el galardón lo merece Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres).

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  3. 3 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  4. 4 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  5. 5 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  6. 6 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  7. 7

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  8. 8 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  9. 9 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  10. 10

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estos son los restaurantes premiados por jurado y público en los galardones de En Salsa

Estos son los restaurantes premiados por jurado y público en los galardones de En Salsa