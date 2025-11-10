Estos son los restaurantes premiados por jurado y público en los galardones de En Salsa

Redacción BADAJOZ. Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Los premios En Salsa los concede un jurado por un lado y por otro el público. Para el jurado, en este 2025 la mejor apertura ha sido Tupío (Miajadas). Por otro lado, en la provincia de Badajoz la mejor cocina creativa ha sido la de Acebuche (Zafra) y la mejor cocina tradicional está en Lugaris (Badajoz). En la provincia de Cáceres el jurado ha premiado como mejor cocina creativa a La Fabiola y como cocina tradicional a El Figón de Eustaquio, mientras que como mejor servicio de sala ha elegido Atrio, los tres en Cáceres.En cuanto a los premios del público, la mejor apertura ha recaído en Metamorfosis (Valdencín, Cáceres), la mejor cocina creativa de la provincia de Badajoz en Old School Food (Mérida), cocina tradicioal la de Macarraca (Villanueva de la Serena), mientras que en la provincia de Cáceres la mejor cocina creativa está en Xo Do (Plasencia) y la tradicional en Nardi (Hervás). En cuanto al mejor servicio de sala, según el público, el galardón lo merece Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres).