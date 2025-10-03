Selección gourmet: descubre en nuestro mapa dónde comer sin gluten en Extremadura Estos son los restaurantes perfectos para celíacos e intolerantes al gluten

Judith Rueda y María Díaz Badajoz Viernes, 3 de octubre 2025, 13:02 Comenta Compartir

Los celíacos y los intolerantes al gluten lo tienen muy difícil hoy en día para encontrar un restaurante en el que comer sin preocuparse por la contaminación cruzada o por los precios. Sin embargo, en Extremadura hay una amplia selección de restaurantes, bares y hoteles que ofrencen comida apta para celíacos e intolerantes al gluten. Solo entre Cáceres y Badajoz hay hasta 14 locales que la Asociación de Celíacos de Extremadura destaca para comer 'gluten free'.

Mapa de restaurantes para celíacos en Extremadura

En Badajoz ciudad hay siete restaurantes que ofrecen comida sin gluten según los datos oficiales de la Asociación de Celíacos de Extremadura.

¿Cuáles son estos restaurantes? Catering Cantueso

Carnívora Restaurante

Carmen Gastrobar Gin Club

El Extremeño Pollos Asados

Restaurante Galaxia

Restaurante Galaxia

El Viejo Bar

Que ico Postres

Restaurante La Marmita

Otra de las principales ciudades extremeñas que tienen varios locales que ofrecen comida sin gluten o apta para celíacos es Mérida, que según datos de la Asociación cuenta con siete locales.

¿Cuáles son estos locales? Tapería del Sur

Restaurante La Extremeña

Restaurante A de Arco

Yoyogurt

Asador Chapatapa

35 Burguer

Restaurante Los Segovianos

Cáceres es otro de los puntos fuertes para visitar si eres celíaco o intolerante al gluten, pues cuenta con siete locales que ofrecen comida sin gluten y/o apta para intolerantes según los datos de la asociación.

Estos locales son: Gastrobar La Estancia

NH Collection Palacio de Oquendo

Restaurante La Malinche

El Montaito

Restaurante El Globo

La Boutique del Pollo

Restaurante Tapería 8º Arte

Cabe destacar que cada vez son más los bares y restaurantes que ofrecen opciones sin gluten a sus comensales y que estos son tan solo los datos oficiales que recoge la Asociación de Celíacos de Extremadura por todo el territorio.

Así, si quieres comer sin gluten con total tranquilidad, lo mejor es que preguntes directamente en el restaurante por las opciones que puedan ofrecerte.

Temas

Restaurantes

Mérida

Badajoz

Extremadura