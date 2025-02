«Soy un coctelero con alma de sumiller»

Alba Baranda Jueves, 30 de marzo 2023 | Actualizado 31/03/2023 22:28h. Comenta Compartir

DanielSánchez Lospitao, Ángel Martín y Antonio Gutiérrez son los tres profesionales que representarán a Extremadura en el campeonato nacional de sumillería y coctelería respectivamente. Llevarán la bandera verde, blanca y negra tras haberse proclamado este jueves ganadores del VIII campeonato regional, organizado por Subex (la Asociación de Sommelier, Barman y Bartender de Extremadura) y que tuvo lugar en Iberovinac, la feria del vino y la aceituna de Almendralejo.

Daniel Sánchez Lospitao revalida su título, ya que también ganó el campeonato regional de sumillería de Extremadura en 2022. Este año se ha impuesto a los otros cinco finalistas (Juan Antonio Baena, Ángel Martín, Ara Barra Manzano, Jesús Dorado Fernández y Miguel Ángel Delgado) en un examen teórico de 30 preguntas a desarrollar sobre vinos, licores y productos de todo el mundo. «Fue súper complicado, pensé que no pasaría a la parte práctica», confiesa Daniel, que ha notado más nivel y dificultad respecto al año pasado, lo que indica la intención de Subex de llevar un candidato bien formado al campeonato nacional, que será el 18 y 19 de abril en el Salón Gourmets de Madrid. «Queremos que uno de los nuestros se cuele en el top 10», indica el vicepresidente de la asociación, Rubén Rochas, a este diario.

Daniel compitiendo en la prueba de la decantación con vela.

En la parte práctica, donde solo pasaron tres aspirantes, Daniel tuvo que realizar una cata a ciegas y describir un menú completo con la mejor armonía, desde el agua hasta el café o infusiones, pasando por destilados o puros y, por supuesto, vinos. No faltó la tradicional prueba de la decantación con vela ni tampoco el servicio de cava. Además, este 2023 ha habido una prueba sorpresa en la que el aspirante recibió dos corchos y tuvo que hablar sobre ellos. «Estaba muy nervioso, pero cuando subí al escenario se me quitaron los nervios.Creo que lo hice mejor de lo que me esperaba, estoy muy orgulloso», cuenta el dombenitense, que actualmente atiende la sala de su restaurante familiar Quinto Cecilio, en Medellín. Tiene tan solo 24 años pero ya ha vivido en Londres y trabajado en un restaurante con estrella Michelin. Hace año y medio volvió a su tierra para trabajar en pro de los vinos y la gastronomía extremeña y desarrollar su vida aquí.

Daniel Sánchez Lospitao.

En segundo lugar quedó Ángel Martín, quien también ganó el campeonato de coctelería con un cóctel de licor de bellota sin alcohol, al que llamó 'Mangurrino'. Llevaba también chocolate blanco, horchata y canela. «Mi mejor jurado son mis tres hijos. Lo hice en casa, se lo di a probar y les encantó, por eso decidí llevarlo al campeonato regional», explica este extremeño que nació en las Hurdes. Aunque sus padres emigraron y él creció en Andorra, actualmente vive en Casar de Cáceres y trabaja desde hace doce años como jefe de sala y sommelier del Gran Hotel Don Manuel, en Cáceres. «En realidad soy más sumiller que coctelero, o más bien, soy un coctelero con alma de sumiller, pero en esta vida hay que tocar todos los palos», exclama. También realizó una elaboración con cava extremeño y vino de Montilla-Moriles al que llamó 'ExtreMM'.

Ángel Martín en un momento del campeonato, organizado por Subex.

Hay cantera

Las mismas pruebas tuvo que afrontar Antonio Gutiérrez, de Alange. Tiene 25 años y trabaja de camarero en el balneario Aqualange. Este jueves se presentó en Iberovinac con toda su ilusión y su cóctel de baja graduación con bergamota, y se llevó para casa el título y el orgullo de ser el mejor joven barman de la región. Cuenta que su afición por la mixología comenzó con un curso que realizó con Manuel Jiménez, quien le inyectó el gusanillo de la coctelería. Después, se montó un espacio en su casa, que es donde practica y se ha preparado para este certamen. Lo hará también para el nacional, que será en noviembre en Tenerife.

Antonio Gutiérrez tras convertirse en el mejor joven barman de Extremadura.

Antonio también revalida, ya que se ha presentado tres veces al campeonato de Extremadura de coctelería y las tres se ha proclamado ganador en la categoría de joven barman, así que ya ha representado a la región en el nacional en dos ocasiones. El año pasado quedó en segunda posición en Ciudad Real y al ser subcampeón, este año irá a Praga al mundial con sus cócteles de creación propia. «Es un orgullo pasear nuestra bandera por el mundo», destaca el joven barman, que actualmente compagina su trabajo con las oposiciones de Policía.

