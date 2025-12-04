RTVE anuncia su debate electoral con la ausencia del PP

Juan Soriano Mérida Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

RTVE celebrará finalmente su debate electoral en Extremadura con la ausencia del PP, que no participará en una cita que tendrá lugar por primera vez en la historia de la región en horario de máxima audiencia.

La cadena pública ha anunciado que con motivo de las próximas elecciones en Extremadura del 21 de diciembre, RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en la región. Será el jueves 18 de diciembre en horario de máxima audiencia.

Según indica, contará con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; Vox, Óscar Fernández Calle, y Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. De esa forma, finalmente no acudirá la presidenta extremeña y candidata del PP, María Guardiola, en una cita que esperaba contar con los cabezas de lista de los cuatro partidos con representación en la Asamblea.

Los populares habían propuesto enviar a otro miembro de su candidatura, pero finalmente no se ha aceptado esa opción. RTVE explica que en una reunión celebrada en la sede de la corporación en Mérida con los cuatro partidos con representación en la Asamblea los grupos de la oposición se negaron a debatir con una persona diferente a Guardiola y acordaron celebrar el debate a tres.

«A pesar de ello, el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola y se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista», añade RTVE.

Una hora y cuarto en tres bloques

El debate será presentado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en directo al terminar la segunda edición del Telediario, a las 21.45 aproximadamente, desde el centro territorial de RTVE en Mérida.

El programa se podrá ver en La 1 en su desconexión de Extremadura. Además, se podrá seguir en el Canal 24 horas, en su emisión nacional e internacional; en Radio 5 y en streaming a través de la plataforma gratuita RTVE Play y rtve.es.

El debate durará una hora y cuarto y estará dividido en tres bloques, dedicados a economía, políticas sociales y pactos electorales. Para ello, se ha tenido en cuenta «las principales preocupaciones de los extremeños y extremeñas y de la actualidad». La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

RTVE recalca que La 1 es líder de audiencia en Extremadura con un 15,3% de cuota en noviembre. Asimismo, destaca que los televidentes de la región elige La 1 para enterarse de la actualidad informativa y en la sobremesa escogen alguno de los informativos territoriales. «Noticias de Extremadura 1 (24,3%) y Noticias de Extremadura 2 (21,1%) lideran con la actualidad de esta comunidad», añade.