Su nuera Lara, la nueva mano derecha de Trump

Donald Trump nunca lo ha escondido ni negado. Siempre ha considerado a su familia como una parte esencial de su trayectoria política y una de ... las razones más importantes de su éxito. Eso mismo recalcó después de ganar las elecciones, mencionando a todos y cada uno de sus miembros durante el discurso de 25 minutos en Palm Beach. Quizás, la cara más conocida de la familia Trump es la de Melania, que volverá a convertirse en la primera dama de Estados Unidos.

Pero durante la campaña hubo una figura que, con el permiso de Donald Jr., se erigió como la nueva estrella de la familia presidencial y como uno de los apoyos más importantes del presidente electo. Se trata de Lara, esposa de Eric (tercer hijo del magnate). Tiene 42 años y su rostro es bastante conocido en la sociedad estadounidense, ya que ha trabajado en televisión como productora y presentadora de programas como 'Real News Update' o 'Inside Edition'.

Pero la industria del entretenimiento no es el único terreno donde mueve ficha. En marzo fue nombrada como nueva copresidenta del Comité Nacional Republicano. Donald Trump destacó las valiosas y diversas cualidades que posee su nuera. Aunque, por encima de todo, sobresale su lealtad y su alineación ideológica con el magnate, requisito que ha considerado fundamental de cara a su futuro mandato. «Lara es una comunicadora extremadamente talentosa y está dedicada a todo lo que representa MAGA», dijo sobre ella. Lara aceptó el reto, y ha cumplido con creces, ya que su presencia en la campaña electoral del republicano ha sido fundamental para su posterior victoria. Extremadamente útil ha sido su función para captar el voto femenino bajo el lema 'Women for Trump', papel que no han asumido ni Melania ni Ivanka, hija de Donald, que a diferencia de la primera campaña del republicano, ha perdido peso en esta.

Ampliar Lara Trump levanta el puño durante la Convención Nacional Republicana del pasado 16 de julio en Wisconsin. AFP

Lara ha defendido la figura de Donald Trump frente a las preguntas incómodas de los periodistas. Durante la campaña, ha utilizado un discurso mayoritariamente centrado en suavizar la figura del líder republicano, ensalzando su papel como abuelo y padre. Después del intento de asesinato del 13 de julio en Pensilvania, Lara se dirigió a la multitud republicana: «Tal vez ustedes pudieron ver el sábado un lado de Donald Trump que no estaban seguros de que existiera hasta que lo vieron con sus propios ojos».

Música y atletismo

Después de la derrota de Donald Trump en las elecciones de 2020, Lara amagó con postularse para el Senado de Estados Unidos en su Estado natal, Carolina del Norte, pero esa opción nunca llegó a cuajar del todo. En su lugar, la cadena Fox la contrató como colaboradora en 2021. Sin embargo, un solo año después, la despidió por estar vinculada a la carrera presidencial de Trump. Por políticas de empresa, la cadena no contrata a personas tan estrechamente pegadas a ningún candidato político.

Lara se casó con Eric en 2014 en Mar-a-Lago, residencia de Trump. La pareja tiene dos hijos, Eric, de 7 años y Carolina, de 5. Entre las aficiones de Lara destacan el deporte, ya que ha completado varios triatlones, y la música. De hecho, cuenta con miles de oyentes mensuales en Spotify y durante 2024 ha sacado cuatro canciones que han sonado de manera persistente en los mitines republicanos.