En directo, la última hora de las elecciones de Estados Unidos 2024 | «Nunca nos rindamos. Sigamos luchando», dice Kamala Harris a sus seguidores

El senador JD Vance, quien el próximo enero se convertirá en vicepresidente estadounidense de la mano de Donald Trump, se ha mostrado especialmente agradecido con el líder republicano y flamante vencedor de las elecciones por haber apostado por él como compañero de fórmula. «¡Gracias! Al presidente Donald J. Trump, por darme la oportunidad de servir a nuestro país a este nivel. Y al pueblo estadounidense, por su confianza. Nunca dejaré de luchar por todos ustedes», ha expresado en su cuenta de X.

THANK YOU!



To my beautiful wife for making it possible to do this.



To President Donald J. Trump, for giving me such an opportunity to serve our country at this level.



And to the American people, for their trust. I will never stop fighting for ALL of you.