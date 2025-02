«La guerra en Ucrania no se arregla de un día para otro», avisa el Kremlin

El flamante presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en mayo de 2023 que, si llegaba a la Casa Blanca, acabaría de un plumazo con la guerra en Ucrania. En cuestión de días. Por ahora no ha explicado cómo, pero el primer ministro húngaro, ... Viktor Orban, ya dijo en julio que el presidente republicano tiene esa intención en mente y añadió además que «lo logrará incluso antes de tomar posesión» en enero. Dijo que, una vez en la Casa Blanca, «no dará ni un céntimo a Ucrania (...) Se acabará la guerra, porque es obvio que Ucrania no podrá mantenerse sola en pie si los estadounidenses dejan de enviar dinero y armas».

Este miércoles, sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, avisó que «no será posible resolver la situación de la noche a la mañana» tan fácilmente, si bien añadió que «las declaraciones de Trump pueden significar que tiene intención de renunciar a alentar viejas guerras y a imponer otras nuevas». La jefa de prensa de Exteriores, María Zajárova, ya advirtió este verano que «la afirmación de Trump de que pondría fin rápidamente a la guerra en Ucrania, en 24 horas, debe verse de manera realista, dado que prometió también la paz para Oriente Próximo y no la logró durante su mandato».

El presidente Vladímir Putin había dicho poco antes durante una cumbre en Kazajistán que Trump afirma, «como candidato presidencial, que tiene la disposición y la voluntad de detener la guerra en Ucrania y nos lo tomamos muy en serio. Desconozco cómo quiere conseguirlo. Y, por supuesto, esa es una cuestión clave. Pero no tengo ninguna duda de que es sincero. Le apoyaremos».

La última propuesta para entablar negociaciones con Ucrania la hizo Putin el 14 de junio, y tanto él como su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, han subrayado que no hay ni habrá otra mejor. Su plan pasa por que Kiev no sólo renuncie a los territorios ya ocupados por las tropas rusas, sino que retire totalmente sus fuerzas de los territorios que aún controla en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

En una reciente conversación en X con el magnate Elon Musk, el ganador de las elecciones de este martes en EEUU dijo que «conozco muy bien a Putin. Me llevaba muy bien con él, me respetaba. Espero que esa relación se mantenga. Sería algo bueno, no malo». A su juicio, «Ucrania pronto no podrá continuar luchando debido a la escasez de tropas, mientras que Rusia todavía representa una fuerza militar significativa».

El mes pasado, el rotativo británico Financial Times escribió que Trump podría impulsar una nueva edición de los Acuerdos de Minsk a base de «congelar la guerra, minimizar la participación de Washington, descartar el ingreso de Ucrania en la OTAN, establecer una zona desmilitarizada en la línea de frente y transferir a Europa la misión de mantener el alto el fuego», no a la ONU, solución que difícilmente aceptará Rusia y menos aún Ucrania.

Lavrov suele evocar que «con Trump podíamos trabajar cuando fue presidente (…) aunque durante su mandato se adoptaron cada vez más sanciones contra Rusia (…), pero había diálogo entre nosotros y Washington al más alto nivel. Ahora no hay ninguno».

En 2016, las autoridades rusas no ocultaron su preferencia por el candidato republicano y, cuando venció, gracias a la demostrada injerencia de Moscú contra Hillary Clinton, en la Duma Estatal hasta brindaron con champán. Esperaban a Trump como agua de mayo porque con Barack Obama las relaciones se estropearon por la anexión de Crimea, la guerra en Donbass y las sanciones de respuesta que aplicó EE UU. Trump y Putin se reunieron por primera vez en Helsinki en julio de 2018 y se notó que congeniaban, aunque al final se defraudaron mutuamente. Washington aumentó las sanciones contra Rusia, se malograron acuerdos de desarme, hubo expulsiones cruzadas de diplomáticos y se agravaron las tensiones geopolíticas.