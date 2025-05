Los demócratas temen que el trumpismo desate el caos durante la jornada electoral

Todo parece indicar que las elecciones estadounidenses no concluirán el 5 de noviembre. Al tiempo que los republicanos diseñan tramas para dificultar el recuento de ... votos y lanzarse a la impugnación vía judicial si el resultado no les favorece, los demócratas se preparan para enfrentarles si intentan anular el veredicto de las urnas. Kamala Harris adelantó el miércoles en una entrevista a NBC News que su partido cuenta con un plan ante la previsión de que Donald Trump se declare ganador la misma noche de las votaciones, antes de que se contabilicen todas las papeletas, como ocurrió en 2020.

Aunque la campaña demócrata está concentrada en los electores indecisos de los Estados clave, su candidata insistió en que la posibilidad real de que Trump declare una victoria prematura o impugne los resultados es la trama que «corre en el fondo». De hecho, miembros de grupos conspiranoicos y comisionados que en 2020, cuando Trump resultó derrotado, denunciaron supuestas irregularidades o se negaron a certificar los resultados en sus mesas han vuelto a ocupar un alto número de puestos en las juntas electorales.

«Es un tema serio», señaló Harris, en referencia al caos que causaron las mentiras de Trump hace cuatro años. Agregó que el republicano intentó anular la voluntad de los electores en unas elecciones libres y limpias y «es posible que vuelva a hacerlo». La candidata no ofreció detalles específicos sobre los recursos o expertos que su equipo ha movilizado para combatir cualquier potencial intento de Trump de arrogarse la victoria.

El magnate y sus aliados republicanos parecen dispuestos a utilizar una táctica similar a la empleada antes de las citas electorales de de 2016 y 2020. Una táctica que consiste en generar frustración entre sus partidarios a base de difundir el bulo de que las elecciones están amañadas en su contra. Así, si los resultados no le son favorables su equipo podrá cuando menos impugnar los recuentos en los tribunales con el absoluto respaldo de las bases. En los anteriores comicios todo desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

En una carta abierta el 16 de octubre en 'The New York Times', el ex procurador general del Gobierno federal y profesor de Derecho, Neal Katyal, alertaba de la amenaza de los republicanos. «Sus planes ya no son amateur. Han pasado los últimos cuatro años especializándose, ideando meticulosamente una estrategia en múltiples frentes, en legislaturas estatales, el Congreso, ramas ejecutivas y jueces electorales para revertir cualquier elección reñida».

Además de la campaña de Harris, varias entidades institucionales se preparan para confrontar posibles incidentes que las autoridades federales no descartan en estas elecciones. Las medidas incluyen vigilancia permanente de los colegios, ofrecer recorridos públicos educativos a los electores, así como la inclusión de rastreadores GPS en las máquinas de votación, entre otras circunsntancias, para evitar que sean robadas antes del 5 de noviembre. En treinta Estados muchas de ellas ya han echado a andar en las votaciones anticipadas.

A pesar de que las distintas investigaciones sobre las elecciones de 2020 no han producido ninguna evidencia de fraude electoral generalizado, y de que los aliados de Trump perdieron más de sesenta casos de impugnación, cuatro años después la brecha entre la realidad y la percepción es aún considerable. Desde las instituciones independientes se han intensificado los esfuerzos para mitigar al máximo la desinformación difundida por los republicanos y amplificada por sus aliados, incluido Elon Musk, a través de las redes como X, propiedad del magnate de la tecnología.

«Sean agresivos»

Una investigación de la agencia Reuters en el condado de Lee, en Carolina del Norte, expuso el modo de operar de organizaciones que entrenan a observadores electorales voluntarios, que pasan por ser independientes cuando en realidad fomentan la trama del extremismo conservador. Los monitores les exhortan a monitorizar el desarrollo de la jornada electoral para detectar «actividad sospechosa». «Sean agresivos», recomienda a uno de estos grupos Jim Womack, presidente local del Partido Republicano en Carolina del Norte. «Cuanto más asertivos y agresivos sean al observar e informar, mejor será la calidad de la elección», añade en una videoconferencia desde su despacho, flanqueado por un retrato de Trump y una fotografía de un rifle AR-15.

Infiltrados Delegados que trataron de evitar el triunfo de Biden en 2020 vuelven a estar en las mesas electorales

Comicios anteriores Solo en Carolina del Norte hubo 21 incidentes con supuestos observadores imparciales hace 4 años

Womack, de 69 años, veterano del ejército y retirado, menciona también a los voluntarios el nombre de un clérigo local conservador que en las jornadas electorales suele acompañar a docenas de feligreses latinos a los centros de votación como «el pastor que guía a sus ovejas». El propio dirigente local republicano fue sorprendido en las primarias de este año cuando seguía a un funcionario electoral que transportaba varias urnas.

El NCEIT, afiliado a la Red de Integridad Electoral (Election Integrity Network), dirigida por Cleta Mitchell, una abogada que jugó un papel clave en el intento de revertir la derrota electoral de Trump en 2020, envía sus listas de observadores a ambos partidos para ser incluidos como observadores de los comicios, actuando como si fueran independientes. «A mí me parece que tratan de recopilar datos para luego crear dudas sobre las elecciones», dijo recientemente la presidenta de la junta electoral del condado de Lee, la demócrata Susan Feindel. «Todo lo que quiero es tener una elección libre y limpia, y que nos dejen en paz para que podamos hacer nuestro trabajo».

La junta electoral de Carolina del Norte registró 21 incidentes relacionados con los observadores, la mayoría por intimidar a electores o funcionarios, en los comicios al Congreso de 2022. Sus registros no especifican quién capacitó a esos observadores electorales.

El Comité Nacional Republicano, por su parte, ha instruido a decenas de miles de voluntarios a llamar a la línea directa del partido para denunciar presuntas irregularidades. Las autoridades electorales del condado de Lee han admitido que preparan medidas de seguridad extraordinarias para los funcionarios electorales.