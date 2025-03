El PP rondaría la mayoría absoluta en Cáceres al beneficiarse del desplome de Cs

Claudio Mateos Cáceres Viernes, 19 de mayo 2023, 07:27 | Actualizado 14:56h. Comenta Compartir

El PP ganaría holgadamente las elecciones municipales del 28-M en Cáceres, con opciones incluso de gobernar con mayoría absoluta sin necesidad del apoyo de ... Vox. La encuesta realizada para HOY por GAD3 presenta a Rafael Mateos como el próximo alcalde de Cáceres con entre 12 y 13 concejales frente a los siete actuales, al ser el gran beneficiado del desplome de Ciudadanos, cuyos cinco ediles irían a parar en su totalidad al PP. El PSOE, por su parte, no sufriría desgaste tras cuatro años de gobierno, pero tampoco mejoraría sus resultados de 2019. Conservaría los nueve concejales que obtuvo entonces, aunque sin opciones para Luis Salaya de repetir en la alcaldía ya que Unidas Podemos (UP) perdería uno y se quedaría con dos, de modo que entre ambos partidos no lograrían sumar. La mayoría absoluta está en 13.

La fotografía que muestra este sondeo de GAD3, realizado del 28 de abril al 3 de mayo, es la de un Ayuntamiento de Cáceres dominado por el PP con entre 12 y 13 concejales de los 25 que forman la corporación municipal y un incremento de casi 20 puntos en el porcentaje de votos, ya que pasaría del 27,1% que obtuvo en 2019 al 46,1%. El PSOE conserva sus nueve ediles con una leve subida del 34,4% al 34,9%. Unidas Podemos, por su parte, baja de tres a dos concejales al descender sus apoyos del 10,6% al 8,5%, mientras que Vox mantiene su edil actual e incluso podría obtener uno más al subir su porcentaje al 7% desde el 6,5% que registró en los anteriores comicios, cuando ya se quedó muy cerca de lograr dos concejales. Ciudadanos desaparece de la corporación con un desplome sin paliativos, pues cae a un 0,7% de los votos desde el histórico 19,2% que logró en 2019 y que, si bien no le sirvió para entrar en el gobierno, sí le dio el poder de decidir para quién sería la alcaldía de Cáceres. Ampliar Los 10 candidatos a la alcaldía de Cáceres, Felipe Vela, María Borrero, Francisco Alcántara, Eduardo Gutiérrez, Francisco Piñero, Consuelo López, Luis Salaya, Rafael Mateos, Raquel Iglesias y Óscar Pérez, en el Paseo Alto. Jorge Rey No obtendrían representación al no alcanzar el mínimo del 5% de los votos, según este sondeo, ninguno de los otros cinco partidos que se presentan, que son Cáceres Viva con Francisco Alcántara, Levanta Cáceres con Felipe Vela, Juntos por Extremadura con María Borrero, Somos Cáceres con Raquel Iglesias, y Una Extremadura Digna con Óscar Pérez. Solo el 1,7% de los encuestados dice que optará por alguna de esas candidaturas, mientras que el 1,1% anuncia que votará en blanco. El buen resultado para Rafael Mateos que presenta esta encuesta mejoraría los 11 concejales que obtuvo la también popular Elena Nevado en su segundo mandato en 2015, cuando necesitó al Cs liderado entonces por Cayetano Polo para seguir como alcaldesa, pero se quedaría aún lejos de los 16 que logró el PP en 2011 con una más que holgada mayoría absoluta. Ficha técnica Población Residentes en Cáceres mayores de 18 años

Ámbito Municipal

Cuotas Por sexo, edad y distribución geográfica proporcional.

Procedimiento de recogida de la información Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) a teléfonos fijos y móviles al 50%.

Tamaño de la muestra 403 entrevistas

Error muestral ± 5,0% (n=403) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas)

Duración de la entrevista 3-4 minutos

Fecha de campo del 28 de abril al 3 de mayo de 2023. Hay que recordar además que en los comicios de 2019 el PSOE fue el partido más votado en Cáceres y que Luis Salaya se hizo con la alcaldía gracias a la abstención de un Cs con cinco concejales encabezado por Francisco Alcántara, ya que los nueve ediles socialistas sumados a los tres de Unidas Podemos no le bastaban para gobernar. Se preveía entonces una legislatura inestable, que luego no fue tal porque a los pocos meses el único concejal de Vox, Teófilo Amores, abandonó el partido de Santiago Abascal y a partir de entonces se convirtió, como edil no adscrito, en un soporte incondicional de Salaya, al que ha permitido completar un mandato tranquilo, basado también en acuerdos anuales con Unidas Podemos para ir sacando adelante los presupuestos. Sondeo GAD3 para HOY El 37% considera buena la gestión de Luis Salaya en Cáceres y el 23% cree que ha sido mala El PP ganaría con holgura en Badajoz y suma mayoría absoluta con Vox para la alcaldía El PP se queda con el 26% del voto de Vox y el 22% de Cs en Badajoz Para poder seguir gobernando tras este 28-M, el PSOE necesitaría aumentar su número de concejales al menos a 10 y que Unidas Podemos no baje de los tres que tiene. Ninguna de esas dos premisas se dan en el sondeo de GAD3, lo cual pone en bandeja la alcaldía para el PP, que incluso aunque no llegue a alcanzar los 13 ediles del tramo alto de la horquilla que otorga la encuesta, tiene el 'colchón' que le proporcionaría Vox, cuyos dirigentes ya han manifestado su intención de apoyar tras las elecciones al partido que sea más afín a su ideología, una manera de avanzar si decirlo expresamente que no tendrían problemas en facilitar un gobierno del PP, como han hecho ya en otros lugares de España. En la pugna entre los bloques PSOE-UP y PP-Vox en la que se han convertido estas elecciones en la capital cacereña, la encuesta da como claro vencedor al segundo. Transferencia de votos Los resultados que arroja GAD3 hay que interpretarlos muy especialmente a la luz de la transferencia de votos que se daría entre Ciudadanos y el resto de partidos, un aspecto que se analiza en el sondeo de manera detallada y que se venía anticipando como decisivo para el resultado de estas elecciones. La clave es que el 31% de quienes se decantaron en Cáceres hace cuatro años por el partido naranja afirman que ahora van a votar el PP, un trasvase que es tan solo del 9% hacia el PSOE. Sin embargo, hay un dato al que la candidatura socialista se puede agarrar para mejorar sus expectativas, y es que el 33% de los votantes de Cs en 2019 reconocen en el momento de realizarse la encuesta que aún no han decidido a quién darán su apoyo en esta ocasión. El lado del que caigan finalmente uno o incluso dos concejales puede depender de ese sector de indecisos de Cs. Los datos de transferencia permiten ver también que en Cáceres los votantes del PP son los más fieles. El 81% de ellos aseguran que repetirán el 28-M, mientras en el PSOE esa continuidad se reduce al 63%. Menor aún es en Unidas Podemos, a quien solo volverán a votar el 55%, y más baja todavía en Vox, que únicamente mantiene al 42% de quienes le apoyaron hace cuatro años. Llama la atención que el trasvase de votos de Vox al PP (22%) es muy similar al que se da desde el partido de Santiago Abascal al PSOE (20%). Los menos fieles de todos, como era previsible, son los votantes de Ciudadanos: sólo el 5% de quienes les dieron su confianza en 2019 afirman que volverán a hacerlo. El cuadro de transferencias arroja demás algunas curiosidades, como que el trasvase de votos del PSOE al PP es del 9%, mientras que en sentido inverso es tan solo del 2%, o que ninguno de los encuestados que optaron por Ciudadanos hace cuatro años le va a dar ahora su voto ni a Unidas Podemos ni a Vox. Se produce además una transferencia mayor de votantes del UP al PSOE(10%) que en sentido opuesto (5%).

