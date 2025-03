Luis Salaya no crece en intención de voto este 28-M según el sondeo elaborado por GAD3 para HOY, pero su gestión al frente del ... Ayuntamiento de Cáceres sí logra una buena valoración por parte de los electores, mucho mejor en todo caso de la que reciben los gobiernos también socialistas de Guillermo Fernández Vara en Extremadura y de Pedro Sánchez en España.

El 37,1% de los encuestados considera que la gestión de gobierno de Salaya en estos cuatro años ha sido buena, mientras que para el 38,1% ha sido regular y para el 23%, mala. El balance es mucho mejor que el que hacen los votantes cacereños del gobierno del PSOE en la región, que tan solo el 18,8% califica como bueno, el 39,7% regular y el 41% malo. Con todo, el peor parado es el Gobierno de España, que está siendo malo para el 55,9%, regular para el 23,7% y bueno para el 20%.

Ese 75,2% que suman quienes consideran buena o regular la gestión de Luis Salaya vienen a confirmar lo que el propio alcalde de Cáceres señalaba en la entrevista publicada este jueves por HOY, y es que su cambio de postura en relación a la mina de litio de Valdeflores, que ha pasado de rechazar cuando el proyecto era a cielo abierto a dejar en manos de lo que diga el estudio de impacto ambiental ahora que es bajo tierra, no recibe un reproche claro por parte de los electores, que no le dan la espalda de manera evidente. Toda la ganancia de votos y concejales que recibe el PP parece venir del desplome de Ciudadanos, no de que ahora le den la espalda a Salaya quienes le venían apoyando antes.

A la luz de los resultados que ofrece la encuesta de GAD3, esa relativamente buena calificación que obtiene el gobierno del PSOE en Cáceres no se traduciría en un incremento de votos ni del numero de concejales, sino que le permite tan solo no perder apoyos, lo cual no le basta a Luis Salaya para mantenerse en la alcaldía ante el avance del PP, que se aprovecha del derrumbe de Ciudadanos para subir de siete a entre 12 y 13 ediles.

Ficha técnica Población Residentes en Cáceres mayores de 18 años

Ámbito Municipal

Cuotas Por sexo, edad y distribución geográfica proporcional.

Procedimiento de recogida de la información Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) a teléfonos fijos y móviles al 50%.

Tamaño de la muestra 403 entrevistas

Error muestral ± 5,0% (n=403) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas)

Duración de la entrevista 3-4 minutos

Fecha de campo del 28 de abril al 3 de mayo de 2023.

GAD3 también pregunta en su encuesta a los votantes cacereños por la evolución que, bajo su punto de vista, ha experimentado Extremadura en estos últimos cuatro años. Casi la mitad ( el 46,2%) considera que ha empeorado, mientras que el 27,3% cree que sigue igual y el 25,7% que ha mejorado.

La mala impresión que tienen los encuestados en Cáceres de la acción de gobierno desarrollada por el PSOE a nivel regional se confirma al preguntarles si verían positivo o negativo un cambio de gobierno en la comunidad autónoma. Para casi dos terceras partes (el 63,6%) el cabio sería positivo, mientras que tan solo el 22% lo consideraría negativo. Para el 9,8% es indiferente haya otro gobierno regional o se mantenga el que está.