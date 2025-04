La grieta machista en el discurso de Guardiola

«No iré con quienes nieguen la violencia machista». Esta ha sido una de las frases que ha pronunciado más veces en los medios esta ... semana María Guardiola, la candidata del PP a la Junta de Extremadura. Sus ideales sobre la defensa de la mujer, los derechos LGTBI o los inmigrantes los ha defendido con firmeza para argumentar su rechazo a gobernar con Vox, un mensaje de la popular que ha dado la vuelta a España y ha sorprendido por sonar tan tajante e innegociable.

Sin embargo, ese discurso tiene una brecha, un caso de violencia machista en su partido que no ha sido extirpado. Surgió en Malpartida de Cáceres el año pasado, cuando Guardiola aún no era presidenta del PP. Sin embargo, después la extremeña ha dado alas a Alfredo Aguilera, condenado por maltrato, y a su equipo.

En febrero de 2022 la Audiencia Provincial confirmó la condena dictada en 2019 por el juzgado de lo penal número 2 de Cáceres por maltrato a su exmujer a Alfredo Aguilera, alcalde desde 2015 por el PP de esa localidad situada a nueve kilómetros de Cáceres con 4.200 habitantes. La sentencia impuesta al primer edil, de nueve meses y un día de prisión, fue firme, aunque no tendrá que cumplirla por carecer de antecedentes y ser menor a dos años. Con todo, el alcalde, que se había dado de baja del PP, explicó en febrero de 2020 que seguiría de primer edil argumentando que tenía «el apoyo del pueblo».

El PSOE cacereño criticó ayer que «haya amparado a un alcalde condenado por violencia machista»

Al hilo de las comparecencias recientes de Guardiola subrayando su oposición a todo aquel que niegue la violencia de género, el PSOE de Cáceres recuperó ayer este episodio. «Lo más doloroso de todo, lo que más nos avergüenza como organización política, es que María Guardiola ha amparado a un alcalde condenado en firme por violencia machista, al que ha puesto una alfombra roja para que gane las elecciones en Malpartida de Cáceres, con otras siglas, pero con el mismo grave delito a cuestas», expuso ayer en un comunicado.

Zarandeos e insultos

Según la sentencia, en 2016 el matrimonio discutió en casa y, según los hechos probados, «zarandeó a su esposa, agarrándola por los brazos y la empujó, sin que conste que le causara lesión, mientras le decía 'estás loca'». También tuvieron en cuenta los dos tribunales mensajes a su mujer: «sinvergüenza, miserable, eres lo peor, eres una sinvergüenza y lo vas a ser toda la vida, patética».

Además de no acercarse a la víctima a menos de cien metros, la Justicia lo inhabilitó para presentarse a unas elecciones mientras durara la condena. Vistos los plazos, esto no le impedía a Aguilera concurrir a las elecciones del 28 de mayo. Tampoco dejar de ser alcalde en aquel momento ni diputado provincial. Y es que, mientras esperaba el recurso de la Audiencia que al final no prosperó, Aguilera se dio de baja del partido, pero concluyó su mandato como no adscrito, igual que el resto de su equipo, lo que provocó las críticas de la oposición socialista.

La baja de Aguilera del partido sí la usó el PP en cambio como excusa para desvincular este caso probado de maltrato a una mujer con la formación que dirige María Guardiola.

Guardiola llevó a la Asamblea a una mujer que se fue del PP al partido del alcalde condenado

La actual presidenta del PP llegó al cargo en julio de 2022 y decisiones que se han tomado en el partido desde entonces solo han hecho favorecer la carrera política de Aguilera y sus afines.

De cara a estas elecciones municipales, Alfredo Aguilera creó en febrero de 2023 su propio partido independiente, denominado Por y Para Malpartida (PPM) en cuyo logotipo destacaban especialmente las siglas PP en color azul. Justificó aquella salida en que el PSOE utilizaría «mi tema personal» no solo contra mí sino también contra el PP, que en esos momentos, gobernaba con seis ediles por cinco del PSOE. El 28 de mayo el PPM ganó 7 concejales a 4 al PSOE mejorando el resultado de 2019.

Con María Guardiola al frente, no se puede decir que el PP haya sido crítico con quien era un activo político suyo que además había sido trabajador en el partido, más bien al contrario. Le dejó vía libre a Aguilera y para no interrumpir su carrera y el PP decidió no presentar lista en Malpartida de Cáceres. De los 388 municipios de la región solo ha habido tres pueblos donde el Partido Popular no ha presentado candidato: Valdelacalzada, Valle de Matamoros y Malpartida de Cáceres.

Diputada y en NNGG

Además, dos miembros del PP se han incorporado al PPM de Aguilera, que presentó su lista a principios del pasado mes de mayo. No son dos concejales de relleno. Sandra Valencia Ramos y Juan Diego Chaves han sido los números 2 y 3 de la candidatura y cuando el PP fue preguntado por esta inclusión en otro partido la respuesta fue que fueron autorizados para ello.

La primera, además de teniente de alcalde en Malpartida de Cáceres, es secretaria de Educación en la nueva Ejecutiva regional de María Guardiola, que la presentó en la lista que ella encabezó a la Asamblea como número 11 por Cáceres, por lo que este martes la persona de confianza de Aguilera tomó posesión como diputada autonómica. Por su parte, Juan Diego Chaves Ojalvo es el presidente de Nuevas Generaciones en la provincia cacereña.

«Para completar su cinismo –añade el PSOE cacereño–, Guardiola eligió directamente a una concejala de Malpartida de Cáceres y ahora diputada de la Asamblea para su Ejecutiva Regional, que sigue defendiendo y amparando al alcalde maltratador condenado en firme por los tribunales de justicia».