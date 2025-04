Confiesa que no se puede explicar el resultado de las elecciones del 28-M, que han dado al PP la mayoría absoluta y la pérdida ... de dos concejales al PSOE. En esta entrevista habla de su futuro inmediato y de la decepción del fracaso electoral.

–¿Qué va a hacer?

–Voy a recoger mi acta de concejal porque tengo que responder ante los 23.517 vecinos de Badajoz que han confiado en el PSOE. Somos la única fuerza política que se ha quedado como oposición al PP y Vox, que son hermanos de sangre. No veo a Vox de oposición.

–Ha sido tres veces candidato, ¿quiere serlo en 2027?

–Todo lo que he dicho antes no significa que vaya a ser candidato. Es verdad que me quedan dos años y medio como secretario general del partido en la ciudad y, en el Ayuntamiento, hacer de puente entre las nuevas incorporaciones y la próxima candidatura. Son cuatro años en los que vamos a trabajar para presentar una candidatura en 2027 con opciones reales de gobernar.

–Seis de los diez concejales socialistas son nuevos.

–Y uno de los concejales nuevos renunciará a su acta, Santiago Cambero, por incompatibilidad profesional (es delegado de la Fundación La Caixa en Extremadura). Nos presentamos para gobernar y quienes vienen de la empresa privada lo tienen más complicado. Si gobiernas, bien. Si te quedas en la oposición, vienen las incompatibilidades.

–¿Entra Hernán Álvarez (delegado de estudiantes de la UEx)?

–Así será. Hernán Álvarez entrará directamente como edil en el pleno de constitución, el día 17.

–¿Se esperaba el resultado?

–Honestamente no. Porque todos los reportes que recibíamos de los ciudadanos es que había ganas de un nuevo tiempo. Pero ese nuevo tiempo pasa por darle más apoyo a los que estaban. Es incomprensible que con todos los jaleos de esta legislatura, con tantos proyectos sin salir adelante desde hace años... Y con cuestiones como el Pifba, un programa de casi cinco millones de euros destinado a empleabilidad y formación de parados y que hay que devolver casi en su totalidad. O la piscina de la margen derecha, o los fondos europeos con proyectos como los campos de fútbol de Suerte de Saavedra y centro social, que no han salido adelante. No lo entiendo. Pero la ciudadanía quiere esto y hay que respetarlo.

–¿Es culpa de Pedro Sánchez?

–No eludo mi responsabilidad. La campaña la he coordinado yo con mi equipo, con una nueva candidatura... Sería muy injusto señalar ahora a las políticas nacionales. Hay una ola nacional, una ola visceral... Entiendo que la gente ha votado más con las emociones que con el sentido común.

–En 2019, Badajoz dio 7.000 votos más a Vara que a Monago. Y el 28-M, dio 10.500 más a Guardiola que a Vara. ¿Es por usted?

–Y yo he tenido 1.750 votos más que Vara.

–¿Cómo lo interpreta?

–Cada vez me cuesta más ponerme en la situación de la gente. El tren ha influido, el río con el nenúfar mexicano... Hay cuestiones que de manera injusta han influido en el voto a nivel autonómico. Pero creo que la legislatura de Fernández Vara puede ser de las mejores, por tantos proyectos empresariales como han venido a Extremadura para crear empleo.

–¿Le veremos en una lista nacional para el 23-J?

–No. Mi responsabilidad es con la ciudad y sacar adelante al grupo municipal hasta las próximas elecciones. La agrupación y el PSOE de Badajoz es un puntal muy importante para el partido.

–¿Seguirá en la Diputación, donde ha sido vicepresidente?

–No lo sé. Nunca he pedido nada y esa es una cuestión de partido.

–¿Volverá como profesor de piano a San Vicente de Alcántara?

–De momento, no. Pediré mi acta de concejal y hasta julio puedo solicitar la vuelta a las clases.

–Lleva ocho años de oposición, ¿cambiará algo?

–Nos tenemos que esmerar en la comunicación, en trasladar cómo la derecha gestiona el Ayuntamiento. A lo mejor elevar un poquito el tono porque la gente se deja llevar por esas emociones viscerales a la hora de determinar su voto. Hemos denunciado las privatizaciones en la FMD, en el mantenimiento de parques y jardines, fuentes, rotondas, medianas... Se ha denunciado que Tubasa pedía más déficit del que se le debía pagar... No sé si lo hemos contado de manera muy tibia. Quizás hay que poner el acento en esas cuestiones que para nosotros son un escándalo.

–¿La gente no se ha enterado?

–No se ha tenido que enterar. Si no, no se entiende.

–¿Cómo se ha tomado emocionalmente este resultado?

–Como una decepción.

–¿Porque piensa que lo ha dado todo?

–Porque pienso que lo he dado todo y he trabajo mucho, y que no se puede trabajar más. He tenido muchísima presencia en la ciudad a todos los niveles. Todo el mundo me trasladaba lo mismo. Yo no pedía a nadie que me dijese: 'oye, ¡cómo están las cosas!'. Eran los ciudadanos los que me decían: 'Es el año del cambio'.

–Los candidatos están en una burbuja y todo el mundo les dice que les va a votar. Pero en realidad nadie sabe quién vota qué.

–Ha habido gente que me ha dicho que lo sentía, que no me iba a votar. Y yo he respondido: 'perfecto'. A lo mejor los candidatos necesitamos algo más de honestidad por la ciudadanía. Y no llegar a ese día de las votaciones y que te des la leche. Entiendo que es difícil. Pero creo que tenemos que tener esa libertad de posicionarnos y que no pase nada. Hay cierto temor.

–¿Cree que hay voto de miedo al PSOE en Badajoz?

–Puede ser. Cuando llevas tantos años al frente del Ayuntamiento más grande de la región tienes una red clientelar, y a última hora a algunos les puede entrar el miedo de optar por otros.

–¿Cree que ha intervenido la llamada al voto útil de Gragera?

–Sí. Pero yo con eso estoy de acuerdo. Que quien gobierne tenga la estabilidad suficiente para no tener que depender de nadie. Y si al final la ciudadanía ha querido esto, le deseo toda la suerte del mundo a Ignacio Gragera porque su suerte será la suerte de toda la ciudad. Ojalá tenga ahora esa libertad y tranquilidad para sacar adelante los proyectos pendientes en la ciudad. Yo quiero a mi ciudad.