Los candidatos a la Alcaldía de Badajoz se reparten los barrios

Seguir a los candidatos a la Alcaldía de Badajoz en este 26 de mayo ha supuesto una ronda por los barrios de Badajoz, del Casco Antiguo a Las Vaguadas y de la Margen Derecha a Santa Marina. Todos han pedido participación, han mostrado su ilusión y han llamado a la tranquilidad. Su dispersión se acabará esta noche porque todos esperarán los resultados en distintas sedes, pero en el centro.

Las 194 mesas electorales de Badajoz se han abierto a las nueve de la mañana sin retrasos o incidencias en los 64 colegios electorales con los que cuenta la capital pacense. En muchos se han formado colas nada más abrir porque había vecinos que querían ejercer su derecho lo antes posible para luego aprovechar la jornada, ya fuera en el campo haciendo una barbacoa o saliendo a hacer una ruta de 40 kilómetros en bicicleta. Este era el caso de Javier Mancho, un vecino del centro que ha entrado a votar al colegio Lope de Vega a primera hora y con el casco puesto. «Es que luego me bajo de la bici, me tomo unas cervezas y me da más pereza venir».

En la mayor parte de los colegios se ha registrado el mismo ritmo. Movimiento a primera hora seguido de dos horas de calma y desde mediodía, de nuevo colas para votar y luego marcharse a tomar algo o comer fuera. «Antes sí que era una fiesta. Las primeras veces que votamos es que salía todo el barrio a la vez y luego nos quedábamos en los bares como si fuese una fiesta», ha recordado esta mañana Francisco Martín, de 71 años, que ha sido el primer votante del Centro de Mayores de San Roque antes de irse a su campo. «A enredar, así me entretengo», ha añadido.

De los candidatos pacenses, Antonio Manzano ha sido de los más madrugadores. El número 1 de Badajoz Adelante ha votado en el Centro de Mayores de San Andrés poco después de que abriese. Quería hacerlo pronto para dedicarse después a recorrer los colegios. «Tenemos mucha ilusión por hacer historia», ha dicho Manzano refiriéndose a que pueden ser el primer partido local que tenga representación en el pleno municipal. «Lo hemos estado mirando y también sería histórico en las capitales de provincia».

Pocos minutos después ha depositado su voto Erika Cadenas en el Centro de Mayores de San Roque. La candidata a la Alcaldía por Unidas Podemos se ha sorprendido al hacerlo rodeada de periodistas y fotógrafos, ya que es la primera vez que se presenta a unas elecciones. «Hay que moverse y hay que participar. Nosotras esperamos que la participación sea tan alta como en las generales», ha indicado Cadenas a la salida.

En un ambiente familiar ha votado el candidato socialista. Ricardo Cabezas ha llegado a las diez en punto al Centro Social del Gurugú, su barrio de toda la vida y ha ido dando brazos y besos a sus padres, su hermana, sus tías y sus vecinos. La vocal de la mesa al lado de la que le correspondía al candidato incluso le ha pedido hacerse un 'selfie' juntos y cuando ha votado, varias personas le han aplaudido. «He ejercido el derecho al voto con la tranquilidad del trabajo que hemos hecho estos cuatro años y en esta campaña en la que nos hemos dejado la piel», ha asegurado Cabezas que ha añadido que espera que la gente vote con ilusión por un cambio tras 24 años de gobierno del PP en la ciudad.

Ignacio Gragera prácticamente ha votado la vez que Cabezas, pero en la parroquia de San José, en Santa Marina. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía ha indicado que tiene «mucha ilusión y ganas». Ha pedido a los pacenses que no tengan miedo y voten por convicción y con el corazón por un cambio en la ciudad. «No les defraudaremos», ha añadido.

«Desear que sea una fiesta para la democracia en la que los ciudadanos puedan, libremente y forma masiva, trasladar cual es su voluntad para los próximos 4 años», ha declarado el alcalde pacense y candidato a la reelección. Francisco Fragoso también ha deseado una alta participación y tranquilidad durante toda la jornada que pasará, según ha dicho, recorriendo los colegios electorales para dar las gracias a todos los voluntarios por su gran trabajo. El candidato local del PP ha estado acompañado por el regional, José Antonio Monago, ya que ambos deben votar en el colegio Las Vaguadas, en mesas muy próximas. Como anécdota, el candidato a la Presidencia de la Junta se ha marchado al veterinario después de votar porque su hijo ha adoptado un perro de dos meses y ha prometido ayudarle durante unas horas antes de marcharse a Mérida a seguir el recuento.

A las 11.30 horas ha votado el candidato de Vox en Valdepasillas, en el colegio Ramón Izquierdo, más conocido como Los Salesianos. «Por España, por Extremadura y por Badajoz», ha dicho Alejandro Vélez mientras depositaba los sobres en las urnas de las elecciones europeas, regionales y locales. A la salida ha dicho que está seguro de que su partido será decisivo a nivel autonómico y municipal tras estas elecciones. Vélez es apoderado de su propio partido, por lo que pasará el día entre los colegios «Nosotros hacemos de todo. Somos la España que madruga», ha dicho con orgullo.

El color de los apoderados ha sido otra de las curiosidades. A pesar de la gran variedad que hay en las papeletas, en la mayor parte de los colegios electorales de Badajoz solo hay apoderados del PP y el PSOE para todas las mesas, mientras que los de Ciudadanos, Podemos o Vox suelen ser responsables de varios colegio a la vez, por lo que se van moviendo.