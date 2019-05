Gallardo gobernará en Villanueva por quinta legislatura seguida y Ciudadanos entra Gallardo celebrando el triunfo con sus padres y hermana. / F. H. Habrá presencia de cuatro partidos políticos, después contar en las dos últimas legislaturas con tres partidos FRAN HORRILLO Lunes, 27 mayo 2019, 01:17

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, volvió a ganar las elecciones municipales y afrontará su quinta legislatura consecutiva como alcalde de Villanueva de la Serena, con su quinta mayoría absoluta.

La principal novedad es la entrada en la corporación municipal por primera vez de la formación política de Ciudadanos, que consiguió dos concejales. Con ello, habrá presencia de cuatro partidos políticos, después contar en las dos últimas legislaturas con tres partidos. Ahora estarán representados PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Villanueva IU-Podemos.

Escrutado el 100% de los votos, el PSOE consiguió 8.074 votos (57,78%) y 14 concejales; el PP 2.423 votos (17,34%) y 4 concejales; Ciudadanos 1.401 votos (10,03%) y 2 concejales y Unidas por Villanueva IU-Podemos 733 votos (5,25%) y 1 concejal. Además, VOX obtuvo 615 votos (4,40%) y Compromiso con Villanueva contabilizó 577 votos (4,13%), pero ambos se quedaron sin representación municipal.

El índice de participación fue del 69,77%, dos puntos por debajo respecto al 2015. Hubo 14.141 votantes; con una abstención del 30,25% (6.126), así con 150 votos en blanco y 168 votos nulos.

Tras el nuevo triunfo, el socialista Miguel Ángel Gallardo, señalaba: «No puedo más que decir gracias a una ciudad como Villanueva de la Serena, donde cada vez que me he presentado me ha dado la oportunidad de gobernar. Y en ese sentido, yo estoy emocionado. El que tras 16 años los ciudadanos sigan confiando en este proyecto, es para estarlo. Un proyecto que no diferencia color político y que lo único que quiere es el bienestar de los villanovenses».

De cara a esta legislatura, apunta que «antes de las elecciones eran 100 compromisos los que presentaba para Villanueva, que se van a convertir en 100 realidades».

Dos ediles desde cero

Otra de las ganadoras de la noche fue Cristina Menea, candidata de Ciudadanos, que apuntaba: «Estamos muy contentos con esos dos concejales, viniendo desde cero. Vamos a trabajar por Villanueva de la Serena y felicitamos a Miguel Ángel Gallardo por renovar la Alcaldía».

Por último, el candidato del PP, Manuel Lozano, no estaba contento con el resultado: «No pensábamos que pudiéramos perder un concejal, aunque como entraba Ciudadanos podía pasar. Al final, ha sabido quitarnos un concejal sin hacer nada prácticamente y al PSOE otro. Al menos, habrá una corporación más abierta y diferente. Pero no son los resultados que esperábamos».