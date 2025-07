La subida del precio de la vivienda dispara en 50.000 euros el importe medio de las hipotecas

La fuerte demanda y la bajada del euríbor mantienen vivo el mercado de la vivienda, pese a la fuerte subida de precios que, entre otras ... cosas, está provocando que el importe de las hipotecas contratadas se dispare en los últimos tiempos. En concreto, y según datos recopilados por la firma especializada Trioteca, el incremento del importe medio hipotecado ascendió a 208.000 euros en junio. Lal cifra supone casi un 9% más que en abril y 50.000 euros por encima de hace un año.

Según recoge el último informe del Centro de Estudios de Trioteca (CET), el precio medio de la vivienda hipotecada por la compañía alcanzó en junio los 307.000 euros. Esto supone un aumento del 9,97% respecto al primer trimestre, cuando la media era de 262.000 euros, y un 22,23% más que en el mismo periodo de 2024, cuando el precio se situaba en 251.000 euros. Este dato coincide con la cifra presentada esta semana por la Sociedad de Tasación Española, que señala un nuevo récord de 3.151 euros por metro cuadrado en el precio de la vivienda, la cifra más alta de la serie histórica.

Pese a ello, el número de compraventas sigue subiendo y los expertos consideran que este año se superarán las 800.000 que no se ven desde 2008. Gonzalo Bernardos, asesor de Trioteca y profesor de Economía en la Universitat de Barcelona, destaca que en el primer semestre de 2025 se han vendido casi 396.000 viviendas, con más de 200.000 solo entre abril y junio. «No se veían cifras así desde 2007», apunta. Y pronostica: «En el segundo semestre, la coyuntura no empeorará, sino que mejorará ligeramente. Cerraremos el año con unas 825.000 operaciones, una cifra que no se ha alcanzado entre 2008 y 2024».

A esto ayudará la rebaja de tipos de los préstamos para vivienda y el interés de los bancos en potenciar este producto, que se ha convertido en uno de los motores de crecimiento de este año para ganar volumen de mercado.

«El euríbor lleva tres meses anclado en torno al 2,08%, resistiéndose a perforar el umbral psicológico del 2%. Esa estabilidad ha tenido un efecto directo en las hipotecas fijas, que se mantienen en torno al 2,2%» explica el CEO de Trioteca. Lo relevante, según apunta, no es solo la estabilidad del precio, sino cómo los bancos están identificando la competencia y cada vez más entidades ofrecen tipos atractivos sin exigir múltiples bonificaciones. «Hoy ya es habitual ver hipotecas al 2,2% fijas solo con domiciliar la nómina, sin necesidad de contratar seguros adicionales ni tarjetas» señala.

