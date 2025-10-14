El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Se trata de 1.332 viviendas protegidas que se ubicarán en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos). Uno de los espacios más emblemáticos sobre el que se edificará es la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), donde se espera levantar 508 casas sobre una parcela de 27.000 metros cuadrados. Sobre el resto de espacios se prevé construir 144 viviendas en la antigua prisión de Córdoba, 145 en la de Denia, 140 en Huesca, 64 en Zaragoza, 53 en Segovia y 8 en Briviesca.

Se trata del tercer paso impulsado por el departamento que dirige Isabel Rodríguez. La primera fue la transformación de antiguos terrenos militares para viviendas -17 cuarteles en los que ahora hay proyectos de vivienda- y en julio el traspaso de suelos y pisos de la Sareb con 40.000 viviendas de Sareb y de 2.400 suelos sobre los cuales se prevén construir otras 55.000 viviendas para alquileres asequibles.