HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

Prevé construir 1.300 viviendas ubicadas en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 El césped del Príncipe Felipe suspende
  9. 9

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda