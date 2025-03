Cómo funcionará y quién podrá solicitar el aval del 20% para hipotecas

El consejo de ministros saca adelante este martes una nueva batería de medidas en materia de vivienda, pese a la firme oposición de los socios ... de gobierno a algunas de ellas como los avales del 20% para primeras hipotecas de jóvenes y familias con hijos a cargo.

El ala morada del Ejecutivo argumenta que este plan solo servirá para engordar los precios del mercado, pero los socialistas defienden que es una medida más, dentro de un conjunto de planes en los que fomentar el parque público sigue siendo la principal herramienta para relajar las zonas tensionadas.

El Gobierno calcula que unas 50.000 personas podrán acogerse a estos avales, para los que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana espera tener listo el protocolo firmado con el ICO cuanto antes. Pero, ¿cómo y qué requisitos hay cumplir para ello?

1. ¿En qué consisten los avales?

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalará el 20% de la hipoteca a menores de 35 años o familias con hijos a su cargo. El aval se podría incrementar hasta el 25% si la vivienda dispone de una calificación energética mínima D.

Para acceder a la ayuda, cada solicitante debe cobrar menos de 37.800 euros al año. Si los firmantes son dos, ese tope se multiplicaría a 75.600 euros. En el caso de las familias, el límite de ingresos se incrementaría un 0,3% por cada hijo. Y un 70% si se trata de una familia monoparental.

2. ¿Qué se consigue con ello?

Los beneficiarios podrán conseguir financiación por hasta el 100% del préstamo, frente al 80% que -por norma general- los bancos financian actualmente para comprar una casa. Por eso las entidades suelen recomendar tener ahorrado un 30% (el 20% para la entrada y otro 10% para gastos e impuestos) antes de acceder a una hipoteca.

3. ¿Se aplicarán sobre todas las viviendas?

El Gobierno debe detallar aún esta posibilidad, aunque sí se sabe que los avales solo se podrán emplear para primeras viviendas de residencia habitual. Según detallan en Transportes, la entrega de avales se limitarán a préstamos con un importe máximo. Es decir, se decidirá quién se beneficia del aval dependiendo del precio de venta o de tasación y del territorio en el que se ubique la vivienda.

4. ¿Cómo se solicitan?

Si se toma como referencia otro tipo de avales y ayudas, lo más probable es que el cliente tenga que ir a su propio banco, con el que ha tramitado la hipoteca, a pedirlas. Es decir, el Gobierno tendrá que conseguir que las entidades se adhieran al acuerdo para ofrecer estas hipotecas avaladas por el ICO.

5. ¿Podrá acceder a una hipoteca todo aquel que cumpla las condiciones?

No. Al ser avales públicos, todo el mundo que cumpla los requisitos de renta, edad e hijos, podrá solicitarlos. Sin embargo, eso no implica asegurarse la hipoteca, ya que los bancos pueden reservarse el derecho a conceder o no un préstamo, dependiendo del perfil del cliente. Es decir, no por contar con un aval del 20% te darán directamente la hipoteca si se detecta riesgo de morosidad futura.

6. Las hipotecas avaladas, ¿serán más caras o más baratas?

«Si tenemos en cuenta que el Gobierno garantizará la devolución del 20% del importe, es lógico pensar que las condiciones de estos préstamos hipotecarios no serán peores», indican desde HelpmyCash. No obstante, como la hipoteca tendrá un importe mayor (del 100% en vez del 80% de máximo habitual), cabe esperar que las cuotas a pagar sean más caras.

7. ¿Qué pasa con ayudas similares en otras comunidades autónomas?

Algunas regiones como Madrid, Murcia o Baleares ya ofrecen avales públicos para hipotecas. En principio, esas ayudas seguirán vigentes para aquellos que no puedan acogerse a los avales del Gobierno.

8. ¿Y si se produce un impago?

Si el propietario, con aval del ICO, deja de pagar su cuota hipotecaria, el Estado se encargaría de devolver al banco el 20% que establece la garantía pública. El cliente seguiría siendo el reponsable del resto de la deuda. Además, la ley establece que los avalistas tienen derecho a reclamar la deuda pagada al hipotecado, más los intereses.