Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años

Un año después del anuncio para su creación a bombo y platilo, el Ministerio de Vivienda presentó este jueves de forma oficial la empresa pública ... que se encargará de construir y gestionar viviendas de alquiler asequible, nutriéndose además de pisos y suelos de la Sareb (tras la transferencia de 40.000 casas y 2.400 suelos del 'banco malo'), a los que se sumarán 6.000 inmuebles de entidades como INVIED, ADIF, SIEPSE, Muface o Patrimonio Nacional, entre otros.

En un evento celebrado en Madrid, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, anticipó que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la puesta en marcha de esta nueva entidad pública que se denomirá Casa 47, en referncia al artículo de la Constitución que recoge el derecho a una vivienda digna.

Aunque aún falta detalles por resolver, Rodríguez explicó que los contratos de alquiler que se establecerán para esas casas en alquiler asequible serán de hasta 75 años, con revisiones cada 14. En esas revisiones se examinará si los ocupantes pueden seguir o no optando a esa casa.

Los requisitos incluyen el de una renta que no supere entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es de 8.400 euros. Aunque quedan otras condiciones patrimoniales por conocerse, el Gobierno estima que en la población española puede haber un 60% de beneficiados. «Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio», añade el Ministerio.

A lo largo de todo el año, la ministra ha explicado que el objetivo de esta nueva empresa es que cubra de manera integral todo el ciclo inmobiliario: desde la urbanización del suelo, tramitación urbanística y construcción de la vivienda, hasta su movilización y la gestión de las mismas.

Además, Casa 47 contará a partir de 2026 con un portal donde la ciudadanía podrá consultar y solicitar las viviendas de alquiler asequible disponibles. Esta plataforma servirá para que los beneficiaros puedan formalizar sus contratos y se puedan comunicar con la administración una vez estén en sus nuevos hogares, en caso de tener cualquier incidencia.