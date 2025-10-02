HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Unión Agraria pide el rechazo a las ayudas por los incendios en Extremadura

BADAJOZ.

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La organización agraria La Unión Extremadura ha solicitado a los grupos parlamentarios de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura que voten en contra de la ratificación del decreto ley de ayudas por los incendios aprobado hace unos días por la Junta de Extremadura.

Así lo reclamó el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, quien lamentó que esta norma fue elaborada «sin dialogar con nadie, sin negociar y sin escuchar a las partes afectadas».

A juicio de Cortés, supone «una chapuza», tanto por las medidas aprobadas como por las ausentes y «distan mucho» de parecerse a las sacadas adelante en otras Comunidades Autónomas como Castilla y León, donde el Gobierno regional sí dialogó con los representantes de los damnificados.

Cortés subrayó que hasta el propio Ministerio de Agricultura en el borrador remitido de propuestas «es mucho más considerado que la Junta, aunque ésta tenga las competencias en esta materia transferidas», destacó.

Y es que, «no solo es que se hayan olvidado de ayudas directas», como establece tanto Castilla y León como el Ministerio, o que hayan valorado «de manera muy deficiente los daños producidos», sino que además, desde el Gobierno extremeño «se han olvidado de las superficies de pastos quemadas que están provocando un importe quebranto económico a las ganaderías por la pérdida de los pastos», denunció Cortés.

«Se han olvidado de las encinas y alcornoques tan importantes en la dehesa extremeña», ya que según ha señalado el dirigente agrario, presupuestadas unas «cantidades ridículas» para hacer frente a las pérdidas, por lo que consideró que «en definitiva, se han olvidado de los damnificados por los graves incendios de este verano».

Ante esta situación, La Unión entiende que las «graves deficiencias» de esta norma, no se pueden arreglar con alegaciones ni en la posible tramitación como proyecto de ley, por lo que solicitó a los partidos políticos de la oposición presentes en la Asamblea que voten en contra de la ratificación de este decreto ley, señaló la organización.

El objetivo, destacó Cortés, es que se devuelva al Consejo de Gobierno y éste «tras consultar con los representantes legítimos de los afectados presente una nueva norma que pueda arreglar aunque sea en parte las importantes pérdidas producidas por los incendios de este verano», concluyó.

