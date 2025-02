Los programas de armamento disparan el gasto en Defensa para cumplir con la OTAN

Mateo Balín Madrid Jueves, 6 de octubre 2022, 16:06 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

El Ministerio de Defensa comienza la senda de crecimiento en el ejercicio presupuestario de 2023 para cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno en la pasada cumbre de la OTAN de Madrid: llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029. El departamento que dirige Margarita Robles recibirá 12.306 millones de las arcas públicas, con un alza del 26% respecto a 2022-cuando se situaron en 10.155 millones-, lo que representa el 2,7% de los presupuestos generales del Estado.

Este importante crecimiento se debe, de manera fundamental, a la inclusión en el montante total del gasto de los Programas Especiales de Modernización (antes denominados de Armamento), que pasan de 2.800 millones a 4.900 en un solo año, un 72% más. Sin ellos, las cuentas de Defensa aumentarían un 8,4% hasta alcanzar algo más de 7.900 millones, en línea con otros años.

No obstante, cabe resaltar que el presupuesto del departamento no es finalista, es decir, que está sujeto a incrementos no previstos a lo largo del curso que suponen un aumento del gasto. Este año, por ejemplo, de los 10.155 millones iniciales a 1 de enero ha habido un incremento de 2.205 millones hasta julio a través de los llamados créditos extraordinarios, según recoge la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El crédito más sonado fueron los 1.000 millones aprobados a principios de julio, tras la cumbre de la OTAN, ante la deriva de la guerra en Ucrania.

Los programas especiales a los que se destinarán 4.900 millones del próximo presupuesto son para las fragatas F-110, el submarino S-80, el caza Eurofighter, el helicóptero H-90 o el blindado 8x8. Estos proyectos se consideran claves para la industria nacional y su esfuerzo inversor permitirá crear unos 22.600 empleos de forma directa o indirecta en 2023, según estima Hacienda.

Cuentas «transversales»

Para el departamento de María Jesús Montero, la justificación política es que los fondos de Defensa crecen menos que otros ministerios más sociales, como el de Derechos Sociales o el de Igualdad, pero van destinados a reforzar nuestra seguridad y potenciar la producción nacional, dos elementos estratégicos para el Estado.

Según el calendario del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a Bruselas, el cumplimiento del 2% del PIB con la OTAN comienza a vislumbrarse con estas cuentas, ya que el próximo año este porcentaje pasará del 1,01 actual al 1,1% y en 2025 llegará al 1,2%. En suma, la partida de Defensa, explica Hacienda, «es totalmente transversal, ya que responde a una multitud de dimensiones y perspectivas: digital, industrial, cooperación internacional, operativa y medioambiental»

No obstante, el pago de salarios a los más de 150.000 hombres y mujeres, militares y civiles, que conforman las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa se come el grueso del gasto corriente. Mientras tanto, otros conceptos como los recursos destinados a las bases, cuarteles, edificios militares o equipamiento pasarán de 204 a 255 millones en 2023 y la dotación anual para el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz crecerá hasta los 94 millones. El motivo son las actuaciones derivadas de la invasión de Ucrania: envío de material y refuerzo de las misiones de la OTAN.

Tras la tensión generada el pasado martes en el Gobierno de coalición al conocer este incremento del 26% en Defensa, este jueves desde Unidas Podemos han rebajado la disputa con un tono más pragmático. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha subrayado que la subida del gasto militar es un compromiso del PSOE con la OTAN que no querían ni comparten, pero también deben asumir la «correlación de fuerzas» actuales en el Ejecutivo.