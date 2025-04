Optimismo en la economía frente a las inquietudes de los empresarios

ESTHER BENÍTEZ BADAJOZ. Domingo, 1 de mayo 2022, 13:16 Comenta Compartir

Como si de una metáfora se tratara, el Palacio de Cristal de Badajoz acogió el jueves un encuentro para analizar la situación de la economía nacional e internacional y trasladar las perspectivas del mercado al entorno actual. Se trataba del Foro de Mercados 2022 organizado por Banco Santander con la colaboración del Diario Hoy, que recuperaba la ansiada presencialidad.

La también metafórica canción de Forever Mine servía para recibir al centenar de empresarios extremeños que se dieron cita para escuchar las explicaciones que los responsables de distintas áreas del Banco Santander daban a los temas escogidos por los asistentes al foro. Porque justo este era uno de los aspectos más atractivos de la cita que bien podría llevar el lema 'tú decides de qué hablamos'. Se dieron a elegir siete temas en los que profundizar y a través de un sistema digital de votación salieron elegidos 'Evolución económica de España', 'Evolución de los tipos de interés. Bancos Centrales' y con un 23 % de los votos 'Inflación en la Eurozona y EE.UU'. Beatriz Tejero, analista de Macroeconomía en el Área de Mercados; Gerardo Puerta, director de Research Asset Allocation; y Begoña Martínez, responsable C&CB Sales Extremadura, todos ellos de Santander España, fueron los encargados de poner luz a estos temas.

Con los nuevos datos de la inflación recién publicados al comienzo de este foro y la bajada de 1,4 puntos que reflejaba manteniéndola por encima de los 8 puntos, las palabras de Beatriz Tejero, analista de Macroeconomía en el Área de Mercados de Santander España, eran de tranquilidad: «la inflación no es drama porque existen tasas de ahorro muy elevadas debido a las políticas fiscales europeas a raíz de la covid», aunque sin duda marcará el crecimiento de la economía. Este colchón servirá para que la inflación no comience a notarse hasta el segundo trimestre, donde harán mella real la subida de los carburantes y la invasión de Ucrania. Al igual que la aparente fragilidad de las paredes de cristal del lugar del evento, a pesar de los posibles peligros de la inflación que hará que las cifras de producción no sean tan positivas como debieran o el apalancamiento de las familias en cifras no vistas desde 2002, entre otros aspectos, «no la pone en especial peligro ante el esperado crecimiento».

Gerardo Puerta, director de Research Asset Allocation de Santander España, hacía referencia a los datos que reflejan las diferentes variantes de la economía española, «el país cuenta con una deuda pública elevada y el ajuste está siendo lento», pero existe una gran ventaja que cambia el hecho de lo que ha ocurrido en los últimos años y el análisis a realizar, «el Banco Central Europeo está siempre amenazando a los mercados para que los diferenciales de la deuda periférica no se abran demasiado». En cuanto a los tipos de interés, la deuda pública española se moverá muy en línea de lo que haga la alemana y «puede que suba un poco el diferencial, pero no creo que sea un factor de alto riesgo», sentenciaba Puerta.

En términos de ahorro, ante la volatilidad existente en el contexto actual, Begoña Martínez, responsable de C&CB Sales Extremadura de Banco Santander, comentó las distintas formas de inversión existentes para canalizar el ahorro. «Se trata de estar expuesto al IBEX mediante la compra de opciones frente a la alternativa tradicional de la inversión directa». Las opciones nos sirven como complemento para otros asuntos como la extracción de liquidez.

A pesar de que las ponencias tenían títulos diferentes, los temas estaban relacionados entre sí, como no podía ser de otra manera cuando se habla de economía. Los Bancos Centrales fueron un claro ejemplo de ello. Beatriz Tejero, de forma muy visual, explicó las diferentes actuaciones llevadas a cabo en EE.UU. y Europa; también sus consecuencias.

Mientras que en la crisis de la covid, la respuesta fiscal de EE.UU. fue inyectar un 25% del PIB de liquidez directamente a los bolsillos de los consumidores y un 2,4% en forma de garantías de préstamos a las empresas. En Europa fue justo al revés con una mayor inversión en las empresas, sobre todo gracias a los fondos Next Generation, que «de forma paulatina fue inyectando fondos a las entidades, no directamente a las familias», esto ha permitido mantener los empleos. Las consecuencias de esto también serán distintas a ojos de los expertos, «la liquidez de las familias estadounidenses creció en 3,3 trillones, el consumo fue en rápido ascenso, pero el aterrizaje será brusco. En Europa el ciclo será más plano y largo, pero con menos sustos«. Las posibles consecuencias de estas decisiones es que los bancos en EE.UU. estarán en torno al 3 % el año que viene, «van a subir los tipos muy por encima de niveles del 2,5 y con eso van a intentar ralentizar la economía y controlar la inflación», explicaba Gerardo Puerta. En el entorno nacional y europeo «a finales 2023, salvo catástrofe por la situación ucraniana, nos vamos a estar moviendo en tipos positivos». La subida de tipos en Europa será un hecho. A pesar de esto, «el entorno invita a la prudencia, pero no al pesimismo».

Inflación

Es el aspecto que más preocupa a los empresarios teniendo en cuenta las votaciones en el inicio de este Foro de Mercados 2022.

Para Beatriz Tejero, «en EE.UU. las estimaciones se han quedado cortas y puede que estén por encima del 8 % en determinados momentos en la primera mitad de 2022». Hay que tener en cuenta que la inflación en EE.UU. y Europa no tiene el mismo origen. Mientras que en el primero se debe al incremento propiciado por la inyección económica de forma directa a las familias y su resultado es la actual desaceleración de la economía; en Europa la inflación depende más bien de las importaciones de energía. «Pensamos que el BCE se lo va a tomar con mucha más calma. Con los tipos de interés se lo va a tomar con más filosofía y no se puede estar a 0 o 0.50 porque sería inaguantable».

A pesar de la dificultad de predecir la inflación, existen dos aspectos que le afectan, explica Gerardo Puerta. La tecnología y la globalización. Este último es el que más dudas suscita, «actualmente tenemos dos mundos y medios: el occidental, los afectados por Rusia y China. En este sentido China es clave y su evolución. «Nuestra sensación es que China no está preparada para hacer una desconexión absoluta. Produce más de lo que consume y ha de estar ahí favoreciendo inflaciones bajas».

Internacionalización

Banco Santander tiene un posicionamiento global «y quiere seguir apoyando a los empresarios en su expansión internacional», concluía Jordi Guasch, director C&CB Sales España de la entidad, quien intervenía al final del encuentro. Un hecho que es posible ya que el banco tiene más de 2,000 bancos corresponsales repartidos en 152 países y con una gran presencia en «geográficas estratégicas como Brasil, México, Chile, Polonia, Estados Unidos y Reino Unido». Uno de los objetivos de la entidad que mencionó Guasch es estar cerca de los clientes, por ello, desde «el área de Mercados nos gusta analizar las cuentas de resultados y balances para identificar los posibles riesgos financieros de los clientes».

En el foro se vieron los principales temas que preocupan a los empresarios: inflación, divisas, políticas monetarias restrictivas de bancos centrales, etc. Adicionalmente, Banco Santander mostró alguna de las herramientas que ha creado recientemente, como la plataforma de divisas para personas físicas o jurídicas que ha permitido, en el caso de este último, realizar más de 47.000 operaciones. También señaló que son prioritarios y estratégicos todos los temas relacionados con banca responsable, apoyando, por ejemplo, la transición verde de sus clientes y construyendo una sociedad más inclusiva, a la par que mantienen su compromiso con los objetivos de cambio climático.

Temas

Banco Santander