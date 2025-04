«La inflación se notará más en el consumo en este trimestre»

Domingo, 1 de mayo 2022, 13:11 Comenta Compartir

Es muy probable que en el primer trimestre no notemos tanto este impacto de la inflación en el consumo; si miramos cifras de importación las vamos a ver bastante elevadas y desde luego los datos de crecimiento no serán tan malos», afirma Beatriz Tejero, analista de Macroeconomía Área Mercados de Santander España, que cree que «el impacto de la inflación se notará más en este segundo trimestre del año», entre otros, por la subida de carburantes y el conflicto en Ucrania. «Es verdad que vamos a sufrir el impacto de la actual situación, pero no está todo perdido y, desde luego, la base sigue siendo sólida para que a final de año veamos posiblemente cierta recuperación», sostiene Tejero.