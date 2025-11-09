HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 8 de noviembre, en Extremadura?
Fábrica de coches BYD. EFE

Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos

España se posiciona para intentar ganarse a la industria asiática que busca dónde instalar sus fábricas de coches en la UE y evitar los aranceles

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

La industria del automóvil está viviendo una doble transformación: por un lado, la electrificación masiva del parque de vehículos, que no avanza tan rápido como ... cabía esperar, pero que es un proceso sin vuelta atrás. Por otro –o quizá a consecuencia del primero–, la llegada de coches chinos a precios más económicos al mercado europeo, que ha revolucionado las ventas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  3. 3

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  4. 4 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8

    Extremadura ya no es la comunidad que más espera para operarse
  9. 9 Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»
  10. 10

    93 artistas crean una selva para el Guadiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos

Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos