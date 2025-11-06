HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una planta de la compañía china BYD. EFE

Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

El Govern mantiene conversaciones con el gigante automovilístico asiático para que sus planes de instalarse en España se centren en la región

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Las ventas de coches eléctricos chinos en España están disparadas. Y el país trata de convertirse en uno de los polos de inversión de esta ... industria asiática en Europa con acuerdos puntuales pero también con la ambición de que se instalen en nuestro país fábricas de marcas chinas. Hace unas semanas la agencia Reuters confirmaba que el gigante chino BYD instalaría su tercera planta europea de coches en España, pero la localización aún está por confirmar, y este jueves Cataluña se ha postulado como el lugar ideal para hacerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  6. 6 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  7. 7 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  8. 8 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  9. 9

    Extremadura incorpora podólogos a la sanidad pública
  10. 10

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD

Cataluña se postula para hacerse con la tercera planta europea de los eléctricos chinos de BYD