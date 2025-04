Los fondos europeos serán clave para la digitalización sostenible de las empresas

estrella domeque Martes, 1 de febrero 2022, 13:57 | Actualizado 22:57h. Comenta Compartir

«Los fondos europeos serán un revulsivo para lograr nuestros objetivos de futuro». Una frase que resume la intervención de Justiniano Cortés, director territorial de Banco Santander en Extremadura, para inaugurar el Foro Santander, organizado por HOY, centrado en analizar los actuales desafíos de las empresas. Sostenibilidad y transformación digital de las empresas son los dos ejes de los próximos años en las empresas españolas toda vez que los datos relativos de la pandemia invitan, en palabras de Cortés, a ser optimistas.

«Los empresarios habéis vivido momentos complicados y a pesar de ello habéis sacado vuestros negocios adelante», recordaba sobre estos dos últimos años haciendo mención también al futuro: «Tenemos muchas incertidumbres a las que enfrentarnos. La inflación, el incremento de las materias primas y las energías, la incertidumbre geopolítica, la sequía y el cambio climático, la despoblación y, en definitiva, la sostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico».

Un futuro que pasa, irremediablemente, por el bienestar de las empresas. «Nuestra misión sigue siendo la de ayudar a las empresas y a la sociedad. Vamos a seguir haciendo lo mismo que en estos meses de pandemia, dar servicios a nuestros clientes; por eso os animo a mirar al futuro con confianza y trabajar juntos para reactivar la economía y que de nuevo fluya la ilusión», concluyó.

«Este Foro Santander sirvió de punto de encuentro, también de reencuentros, como recalcó Ángel Rivera, director general de banca comercial de Santander España. «Es un gusto volver a retomar los encuentros presenciales. Dejar el ordenador, videoconferencias y volver a vernos, dar la mano, abrazos… Se agradece», afirmó después de un distendido encuentro en el que también participó el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y que tuvo a la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena como una de las referencias, pero también a las particularidades de la actual coyuntura económica.

«Los fondos europeos son una oportunidad magnífica. España ha dejado muchas ayudas públicas por el camino porque no somos capaces de ejecutar y el dinero vuelve a Europa y hay otros países, como Alemania, y empresas que sí aprovechan mucho mejor esos fondos», lamenta Rivera.

La economía mundial afronta en estos momentos numerosos desafíos como la inflación, el incremento de las materias primas, de los fletes, o el actual conflicto entre Ucrania y Rusia. «Pero en el lado del haber también tenemos cosas positivas que debemos aprovechar. Tipos de interés bajísimos, los costes financieros no son hoy en día un problema para nuestras empresas; y hay una avalancha de fondos extranjeros deseando invertir en nuestro país», matiza.

Compromiso extremeño

Por otra parte, recordó el compromiso de la entidad financiera con Extremadura, «donde se están haciendo las cosas bien, con una visión empresarial que no existe en otros territorios; hay que seguir apostando por atraer empresas a la región, facilitar los trámites administrativos y seguir potenciando la colaboración público-privada», dijo tendiendo la mano a Fernández Vara.

«A Extremadura no le va a ir bien en el futuro si no le va bien en las empresas; habrá más riqueza, más PIB y más empleo», respondió el presidente extremeño, «vienen años que van a ser únicos porque van a ser años de una enorme inversión. Estos fondos nos van a obligar a dar resultados; no vienen sí o sí, vienen si cumples y nos van a medir con hasta 11 objetivos y cinco de ellos tienen que ser excelentes».

Vara puso el foco en el crecimiento neto de la demanda de trabajadores que va a tener la región en los próximos años, y, en este sentido, pidió abrir la comisión de flujos migratorios para poder disponer de toda la obra de mano que, según el presidente extremeño, va a necesitar la comunidad extremeña, por encima de los 10.000 puestos anuales.

«La lucha contra la despoblación pasa por que haya vivienda y empleo y para ello tiene que haber empresas», afirmó Vara. Que también aseguró que Europa debe «recuperar la soberanía industrial y en esa reindrustrialización de Europa va a estar Extremadura». «Estamos en condiciones de luchar con quien sea», añadió el presidente de la Junta.

Metamorfosis digital

Fue durante la mesa redonda donde esos retos de digitalización y sostenibilidad que deben abordar las empresas cobraron mayor protagonismo. Un debate que fue moderado por Mar Domínguez, como nueva directora del Diario HOY.

«Es evidente que el mundo está cambiando y con él los retos de nuestras empresas». Es la contundente frase con la que Isabel Puig, presidenta de la comisión de pymes de la Cámara de Comercio de España, comenzaba su intervención en la mesa redonda. Una afirmación que apoyaba con algunos datos que reflejan el punto de partida a nivel nacional. El tamaño medio de la empresa española es de 4,4 empleados, por debajo de la media europea. Algo en lo que, según Puig, se está trabajando.

En ese sentido, se interpreta que una de las trabas que motivan esa situación es el exceso de regulación en España que afrontan las empresas. «Esto supone que se tiene que entender la norma y luego aplicarla. Nos encontramos con empresas menos ágiles», sostiene Puig, que pide a las administraciones trabajar para aminorar esos trámites.

Aunque Isabel Puig centró su discurso en la importancia de esas dos palabras que marcaron la práctica totalidad de las intervenciones: sostenibilidad y digitalización. Dos procesos que han sido acelerados por la pandemia: «Durante el confinamiento se impulsó la digitalización con trabajo en remoto, compra y venta en estos canales, entre otros; la pandemia ha cambiado los hábitos del consumidor».

Para Puig, en este 2022, son dos procesos que se van a consolidar, «la digitalización de las empresas ya no es una opción, es una urgente necesidad y las que no lo han hecho se pueden quedar atrás». Los datos en España son positivos, ocupando posiciones intermedias en la Unión Europea, pero el 20% de las microempresas todavía no usa ordenador ni internet, un dato relevante teniendo en cuenta que el 90% de las empresas son micro.

Una digitalización que pasa a ser ahora una metamorfosis digital que afecta a todas las áreas de la empresa y que tiene en los datos un importante filón. «No somos conscientes del valor de los datos que generamos; son el nuevo petróleo y debemos gestionarlos y disponer de herramientas para su análisis».

También el incremento del uso de redes sociales en las pequeñas empresas españolas como alternativa a las páginas web. Aunque, como dice Puig, «la estrategia digital es singular de cada empresa».

En lo relativo a la sostenibilidad, Isabel Puig incide en no asociarlo «con lo verde, lo ecológico, pero la sostenibilidad es algo más». Además, advierte de que está directamente relacionado con el propio cliente «que ha cambiado y ahora es más sostenible».

Y para alcanzar una transformación digital y sostenible serán claves los fondos europeos y la financiación externa de las entidades financieras. Dos ejes centrales a los que hicieron referencia Andrés Pereda, director de desarrollo corporativo de la Cámara de Comercio de España, y Fernando Benito, director de transformación de pymes de Santander España.

Los fondos Next Generation marcarán la agenda empresarial de los próximos años partiendo como base del crecimiento de un 5% del PIB el pasado año y del incremento, por encima de esa cifra, que se prevé para este 2022. «Los fondos Next Generation son una gran inyección de capital si somos capaces de gestionarlos, aprovecharlos y ejecutarlos», advierte Pereda, «son ayudas que tienen una lógica más de capital e inversiones y por tanto de transformación del modelo económico y productivo; están dirigidos a estimular la propia tendencia».

El destino de los fondos tiene que ver con los retos empresariales: transición energética, rehabilitación de edificios, energía renovable, movilidad sostenible y aumento de la digitalización. «Son a fondo perdido y, por tanto, para los estados financieros de las empresas eso los hace más atractivos», concluye.

Plataforma web

Sin embargo, son fondos multisectoriales y eso exige un seguimiento por parte de las empresas muy exhaustivo. Por este motivo, Santander ha puesto en marcha una plataforma web que ayude a los empresarios a conocer, solicitar y tramitar estas posibles ayudas. «Existe un gran número de convocatorias y que están desagregadas, por lo que para una pyme no es fácil el conocer toda la oferta que existe», avisa Fernando Benito.

Esta nueva plataforma del Santander es gratuita y ya tiene 15.000 empresas. En lo relativo a ayudas, solo para Extremadura hay 78 convocatorias abiertas que ya pueden consultarse a través de esta plataforma: «Si no tienes un sitio que te facilite acceder a esta información es muy complicado. Además, este número de convocatorias se va a incrementar en los próximos meses».

Así, dispone de un informe de ayudas en función del tipo de empresas e informa de cuáles son las que más se ajustan a las necesidades y posibilidades de cada empresario. Una plataforma que será de utilidad ya que pocas empresas tienen familiaridad con este tipo de convocatorias.

Una vez consultada la aplicación, Santander va un paso más allá y pone a disposición de sus clientes a un equipo de más de 300 consultores en exclusiva que les ayuden en la solicitud de estas ayudas. «Primero es importante que sean activos; segundo, que si no son capaces que pidan ayuda; y tercero, que en Banco Santander van a tener a su socio», finalizó.