El Consejo de Ministros aprueba mañana otra vez los objetivos de deuda y déficit

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció hoy que el Consejo de Ministros aprobará mañana los objetivos de déficit y deuda después ... de que el PP los tumbara en el Senado. «Mañana, después del Consejo de Ministros, la propia vicepresidenta primera señalará y presentará los objetivos. Lo importante es dar estos pasos iniciales de cara a la aprobación subsiguiente de los Presupuestos», explicó Cuerpo en una entrevista en TVE.

El titular de Economía recalcó que la aprobación de estos objetivos es necesaria para «aliviar la situación de las comunidades autónomas y darles un mayor margen de flexibilidad» para 2024. «De hecho, muchas de ellas han aprobado ya sus presupuestos o los han planteado en función de los objetivos extra que les daba el Gobierno», insistió el ministro. Los nuevos objetivos les concedían una décima del PIB de déficit este año.

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado tumbó la semana pasada los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, por lo que la senda tiene que volver a ser aprobada por el Consejo de Ministros y pasar nuevamente el trámite parlamentario.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, ha de remitir un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación. De ahí, que el Consejo de Ministros apruebe mañana nuevamente los objetivos de déficit y deuda.

De no aprobarse en el Senado esta segunda vez, según un informe de la Abogacía del Estado que esgrime la vicepresidenta primera, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos. El PP ha calificado este informe de la Abogacía del Estado mencionado por Hacienda de «inexistente» porque no se ha hecho público.

A pesar de las complicaciones, por la mayoría del PP en el Senado, y sobre todo por las exigencias de Junts, que no se ha comprometido a apoyar los Presupuestos hasta que no quede resuelta la ley de amnistía, el Gobierno aspira a poder aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año.

El techo de gasto del Estado para este año -que no vota el Parlamento- será el más alto de la historia: 199.210 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,5% respecto al presupuesto de 2023. Sin embargo, sin los fondos europeos el aumento del gasto no financiero del Estado será del 9,3%, bastante por encima del 1,9% en que creció el año pasado. Este año, además, vuelven a aplicarse las reglas fiscales que obligan a reducir el déficit público del 3,9% previsto para el año pasado al 3% del PIB en 2024. España incluirá en los Presupuestos 9.905 millones de euros procedentes de los fondos europeos, una cantidad notablemente inferior a los 25.156 millones de euros contemplados en 2023. No obstante, como solo el 45% de los fondos han llegado por ahora a los beneficiarios, el impulso inversor de los 'Next Generation' se mantendrá.

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Hacienda propuso a las comunidades autónomas un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Si no se aprueban estos objetivos y se vuelve el Programa de Estabilidad de abril de 2023, las autonomías no podrían tener esa décima de déficit en sus presupuestos. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

En cuanto a si el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento del PIB este año en un 2%, el ministro de Economía aseguró que «por supuesto» que se mantienen. «De hecho, los últimos datos han validado nuestra aproximación. Hemos conocido hace un par de semanas los datos de crecimiento finales del año 2023 con una sorpresa al alza, con un mantenimiento del pulso de crecimiento a final de 2023 y esto nos genera ya un efecto muy positivo para 2024 y nos pone en un punto de partida ventajoso para cumplir con nuestro objetivo del 2%», concluyó.