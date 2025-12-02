HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Telefónica solo ofrece prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE

La operadora exige una antigüedad mínima de 15 años para acogerse al plan y los sindicatos exigen conocer las condiciones para los despidos forzosos o que se reduzca el número de afectados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35

Telefónica y los sindicatos han chocado en la primera ronda de negociaciones del ERE que ha planteado la operadora sobre casi 6.100 trabajadores en ... España. Este lunes tuvieron la primera reunión con las tres sociedades incluidas en el convenio (CEV): Telefónica España, Móviles y Soluciones, y que agrupan a 5.040 afectados del total. Y este martes finalizó la segunda con las cuatro filiales restantes: Telefónica S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, donde la compañía ha planteado 1.048 salidas. Por el momento la compañía solo ha presentado las condiciones económicas para prejubilaciones, cuando según los sindicatos no hay suficiente plantilla para acometer todas esas salidas con trabajadores mayores de 55 años.

