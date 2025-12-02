Telefónica solo ofrece prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE
La operadora exige una antigüedad mínima de 15 años para acogerse al plan y los sindicatos exigen conocer las condiciones para los despidos forzosos o que se reduzca el número de afectados
Madrid
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:35
Telefónica y los sindicatos han chocado en la primera ronda de negociaciones del ERE que ha planteado la operadora sobre casi 6.100 trabajadores en ... España. Este lunes tuvieron la primera reunión con las tres sociedades incluidas en el convenio (CEV): Telefónica España, Móviles y Soluciones, y que agrupan a 5.040 afectados del total. Y este martes finalizó la segunda con las cuatro filiales restantes: Telefónica S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, donde la compañía ha planteado 1.048 salidas. Por el momento la compañía solo ha presentado las condiciones económicas para prejubilaciones, cuando según los sindicatos no hay suficiente plantilla para acometer todas esas salidas con trabajadores mayores de 55 años.
Las condiciones ofrecidas son similares en las siete filiales, aunque para la matriz (Telefónica SA), Global Solutions e Innovación Digital la propuesta es algo inferior, con un 65% del sueldo para los trabajadores nacidos en 1970 hasta los 63 años y un 35% hasta los 65, mientras que a Movistar+ y las tres sociedades del CEV ofrece un 68% y 38%, respectivamente.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
