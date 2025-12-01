HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Telefónica ofrece las mismas condiciones que en el ERE de 2024

Los sindicatos consideran insuficiente esta primera oferta para un proceso de salidas que afectará a más de 6.000 empleados

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:56

La negociación del ERE está cociéndose en la sede de Telefónica. Después de que la operadora planteara 6.088 despidos en España dentro del expediente ... de regulación de empleo (ERE) presentado a los sindicatos hace unos días, este lunes han comenzado los contactos con los representantes de los trabajadores. La compañía ha presentado su primera oferta con unas condiciones idénticas a las ofrecidas en el ERE de alrededor de 3.000 empleados que se cerró en 2024, a excepción de la prima de 10.000 euros de voluntariedad que se llevaron entonces los afectados.

