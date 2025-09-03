HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mostradores de Rynair en el aeropuerto de Madrid-Barajas EP

Ryanair cierra su base en Santiago, cancela vuelos a Vigo y Tenerife Norte y continúa sin operar Valladolid y Jerez

La aerolínea irlandesa también reduce su capacidad en Asturias, , Zaragoza y Canarias y destinará las plazas eliminadas a mercados como Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:13

Ryanair confirma la amenaza y eliminará un millón de asientos para la próxima temporada de invierno cancelando un total de 36 conexiones directas con ... la España regional y las Islas Canarias. La razón, las «excesivas» tasas y la falta de competitividad en estas infraestructuras que atribuye a Aena. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría. «Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas», afirmó este miércoles el CEO de la compañía irlandesa, Eddie Wilson.

