HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maurici Lucena Guillermo Navarro

La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía

Lucena niega que la aerolínea elimine rutas porque las tarifas sean caras, sino para «fijar precios más altos en los grandes aeropuertos españoles»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:11

Ryanair lleva batallando contra Aena desde hace años, cuando tras la pandemia el gestor aeroportuario comenzó a solicitar que se acabara con la congelación de ... las tasas que cobran a las aerolíneas por sus servicios. La última batalla se ha librado este mismo miércoles, cuando la aerolínea irlandesa ha anunciado el recorte de 600.000 plazas y Aena ha contestado con un comunicado firmado por el propio presidente Maurici Lucena, en el que acusa a la compañía de «atemorizar» a la opinión pública con estas amenazas y decisiones empresariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  3. 3 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  4. 4

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  5. 5 Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura
  6. 6 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  7. 7

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  8. 8

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  9. 9 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  10. 10

    Los veterinarios de Badajoz, en contra de eliminar la vacunación antirrábica anual de los perros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía

La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía