IAG confirma que Ryanair, Volotea y Binter captarán las rutas de Air Europa tras la fusión

El grupo IAG ha confirmado la lista de aerolíneas que operarán algunas de las rutas prestadas actualmente por Air Europa y que deberán ceder para que la Comisión Europea apruebe finalemente la compra de la compañía de Globalia por parte de Iberia. En el corto y medio radio se tratará de Ryanair, Volotea y Binter, que ya habían mostrado formalmente su intención de operar dichas rutas, según confirmó este viernes Luis Gallego, consejero delegado del 'holding', que también apuntó a Avianca, Iberojet y World2Fly para los 'slots' de largo radio.

Estos serán los 'remedy takers' que IAG está planteando a la Comisión, un «amplio abanico» de posibilidades «fruto de las conversaciones que hemos mantenido con muchas empresas del sector y muestra el importante avance que hemos logrado en los últimos meses», señaló Gallego. Su objetivo es alcanzar un «acuerdo equilibrado» que proteja la competencia, pero al mismo tiempo «permita convertir Madrid-Barajas en el gran 'hub' del sur de Europa que debería ser».

Hace dos semanas Bruselas emitió su 'Statement of objections' donde expuso sus dudas sobre las operaciones que pueden generar más problemas de competencia y de subida de precios para los clientes. El presidente de Iberia, Marco Sansavini, indicó en rueda de prensa que no pueden dar detalles más concretos de las rutas que han propuesto para cada aerolínea, pero que antes del 10 de junio la Comisión tendrá su respuesta. La compañía está dispuesta a ceder hasta el 40% de las rutas de Air Europa con el fin de garantizar que no habrá ni una sola ruta en las que operen Iberia y Air Europa en solitario.

La previsión es que la compra se cierre antes de que termine el año, pero todo dependerá de los tiempos que establezca la Comisión y los periodos de 'stop the clock' que interpongan para estudiar más a fondo la operación.

Mejores resultados

El grupo se encuentra en este momento en una mejor posición financiera que hace un año por el 'boom' de demanda tras la recuperación total postpandemia. En el primer trimestre de 2024 el 'holding' IAG -que engloba a Iberia, British Airways, Vueling, Level y Aer Lingus- cerró con una pérdida neta de 4 millones de euros, un resultado muy superior a los 87 millones de pérdidas que tuvo hace un año, según notificó la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Iberia es la aerolínea que tiró de IAG, al aportar 70 millones de euros de beneficio operativo en el primer trimestre del año, frente a los 66 millones de 2023. British Airways también consiguió ganancias, de 22 millones en su caso. Por parte de Vueling los resultados fueron peores, con 25 millones de pérdidas, aunque mucho mejor que los casi 65 millones de pérdidas de hace un año. Aer Lingus, por su parte, se mantuvo estable con 82 millones de pérdidas.

De enero a marzo la compañía ingresó 6.429 millones de euros, un 9% más que hace un año, y obtuvo un beneficio de explotación de 68 millones, siete veces más que en el mismo periodo de 2023. Además, la deuda neta del grupo era de 7.438 millones a 31 de marzo, un 24% inferior que a cierre de 2023, y la liquidez se elevó hasta los 13.300 millones (13%).

Gallego señaló que las iniciativas de transformación y el aumento de la demanda -incluyendo el periodo de Semana Santa que este año cayó en marzo- «han dado lugar a otro muy buen conjunto de resultados, con mejoras tanto de los ingresos como del beneficio de explotación». Además, destacó que el grupo está «bien posicionado para el verano» y que «la fuerte demanda de viajes continúa siendo una tendencia sostenida».

Vuelta al dividendo

En el conjunto de 2023 IAG registró unos beneficios netos de 2.655 millones gracias a la explosión de la demanda de viajes tras la recuperación total postpandemia. Lo que supuso multiplicar por seis el resultado de 2022. Los ingresos también se dispararon casi un 28% hasta los 29.500 millones. Pese a las buenas cifras de cierre de 2023, los consejeros propusieron que no se abonara ningún dividendo para ese ejercicio por las necesidades de liquidez.

Para 2024 el grupo dejó la puerta abierta a los dividendos y Luis Gallego señaló este viernes a los medios que si los resultados mantienen la tendencia positiva en el tiempo no ven motivos por el que no anuncien dividendos «pronto», aunque no concretó cuándo. Una opción es que se anuncie en la próxima junta de accionistas que se celebrará el 26 de junio.