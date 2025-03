El 'boom' turístico dispara los beneficios de IAG, que ganó seis veces más en 2023

Edurne Martínez Madrid Jueves, 29 de febrero 2024, 08:36 Comenta Compartir

IAG, el grupo formado por las aerolíneas British Airways, Iberia, Vueling, Level y Aer Lingus, registró unos beneficios netos de 2.655 millones de euros en 2023 gracias a la explosión de la demanda de viajes tras la recuperación total postpandemia. Según notificó el grupo a la CNMV este jueves, estas cifras supone multiplicar por seis el resultado del año anterior, cuando la empresa ganó 431 millones de euros.

Los ingresos también se han disparado casi un 28% hasta rozar los 29.500 millones de euros, aunque los gastos también se elevaron un 19% hasta los 25.900 millones. El beneficio de explotación (Ebitda) fue de 3.500 millones, tres veces más que el de 2022 y ya por encima de lo registrado en 2019, antes de que estallara la pandemia. La deuda financiera a cierre de año se situó en 16.082 millones, tras haberla reducido un 19% en un año. En España, los negocios del grupo generaron aproximadamente unos 1.400 millones de euros de beneficio de explotación, más del doble que en 2022.

No obstante, los consejeros han propuesto que no se abone ningún dividendo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 por las necesidades de liquidez y las reservas distribuibles de las compañías del grupo. Para 2024 el grupo deja la puerta abierta a los dividendos y Luis Gallego, presidente del grupo, señaló a los medios de comunicación que si los resultados mantienen la tendencia positiva en el tiempo no ven motivos por el que no anuncien dividendos «pronto», aunque no concretó cuándo.

Gallego, se mostró «satisfecho» con la marcha del primer trimestre del año porque la semana «sigue siendo fuerte», aunque evitó dar cifras ni previsiones de cara a este año, cuando los analistas consideran que el beneficio será ligeramente inferior al de 2023.

En cuanto a la absorción de Air Europa por parte de Iberia, el presidente del grupo señaló que siguen apostando por su propuesta de 'remedies' (concesiones a la competencia), que presentaron el pasado viernes a la Comisión Europea. «Es una negociación contnua, no presentas un papel y te vas, sino que se va analizando ruta a ruta las posibles opciones en cuanto a competencia», explicó Gallego, que valoró la oferta de 'remedies' como «muy positiva» a la hora de tener un 'hub' en Madrid-Barajas que pueda competir con el norte de Europa.

Marco Sansavini, nuevo presidente de Iberia

El grupo IAG anunció este jueves cambios en su cúpula directiva, con el nombramiento de Marco Sansavini como nuevo consejero delegado (CEO) y presidente de Iberia en sustitución de Fernando Candela, presidente interino desde mayo de 2023 y que continuará su trayectoria en el grupo como CEO de Level.

Ampliar Marco Sansavini. RC

Hasta el momento Sansavini, nacido en Italia, era CEO y presidente de Vueling desde 2020, pero regresa a Iberia, compañía en la que trabajó de 2012 a 2020 como director comercial. El anuncio de los cambios se hizo este jueves en Londres durante la presentación de los resultados anuales ante los analistas. «Con estos cambios en el comité de dirección vamos a continuar implementando nuestras prioridades estratégicas, transformando nuestro negocio, impulsando el crecimiento sostenible y unos márgenes de primer nivel dentro de la industria», señaló el presidente del grupo IAG, Luis Gallego.

Como presidenta de Vueling se incorpora Carolina Martinoli, hasta ahora directora de sostenibilidad de IAG.

Los cambios se harán efectivos a partir de principios del mes de abril, según indicó el grupo.