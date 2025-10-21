HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente y fundador de Mango, Isak Andic. EP

Los albaceas de Isak Andic defienden la «inocencia» de su hijo

El caso Andic, casi un año después del fallecimiento del dueño de la cadena Mango, sigue lleno de incógnitas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 21 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras han defendido este martes la inocencia de Jonathan Andic y han denunciado que las especulaciones en torno a ... la investigación del caso sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, contribuyen a crear una «condena paralela» al hijo del que fue propietario de la firma textil. «Defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima», afirman en un articulo en La Razón. Ellos son las personas encargadas de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Como albaceas, han asegurado que los hijos han cumplido el testamento.

